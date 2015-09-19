Papa'dan mülteci övgüsü: Cömert Türkiye...

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco 3 ülkeyi mülteciler konusunda örnek gösterdi ve ''cömert Türkiye'' ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Suriye ve Irak’ta yaşanan çatışmalara karşı uluslararası toplumun bir çözüm iradesi ortaya koyma kapasitesizliğini eleştirirken, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün milyonlarca mültecinin yükünü taşıdığını ve onları cömertçe ağırladığını söyledi.

Papa, Katolik Kilisesi adına yardım işleri yapan “Cor Unum (Tek Yürek) Papalık Konseyi” tarafından Vatikan’da düzenlenen, Suriye ve Irak’taki insani krizin değerlendirildiği toplantıya katılanlarla bir araya geldi.Papa, üst düzey Katolik din adamları, Ortadoğu’daki kilise temsilcileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien’ın da yer aldığı buluşmada bir konuşma yaptı.

'Korkunç sonuçlar doğurdu'

Suriye ve Irak’taki çatışmaların, sivil halk ve kültürel miraslar üzerinde korkunç sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Papa, şunları söyledi: “Doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan, endişe verecek derecede acil yardıma muhtaç. Lübnan, Ürdün ve Türkiye milyonlarca mültecinin yükünü taşıyor, onları cömertçe ağırlıyor. Silah tüccarları kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ederken, böyle bir senaryo ve iç ve bölgesel dengeleri ürkütücü bir şekilde sarsan ve yayılan çatışmalar karşısında uluslararası toplum, yeterli cevabı verecek kapasiteye sahip gibi görünmüyor.”

Suriye ve Irak’ta yaşananların, son on yıllarda meydana gelmiş, özellikle fakirler, kadınlar, çocuklar ve yaşlıları etkileyen en ağır insani dramlardan biri olduğunu dile getiren Papa, bu durumun, bir acı okyanusu yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.

“Kötülük, Suriye ve Irak’ta binaları ve altyapıyı da tahrip ediyor, ama özellikle insan vicdanını” diyen ruhani lider, dünyanın o bölgesinde gittikçe ağırlaşan zulümler ve insan hakları ihlallerinin, medya tarafından canlı olarak gözler önüne serilmesine rağmen durdurulamamasını eleştirdi.

'Dayanılmaz bir hal aldı'

Papa, “Bu savaşın, fakir insanların omuzlarında daha fazla dayanılmaz bir hale dönüştüğünün herkes farkında. Buna bir çözüm bulunmalı, ancak bu şiddetle olmamalı, çünkü şiddet sadece yeni yaralar açar” diye konuştu.

Milyonlarca çocuğun, çatışmalar nedeniyle eğitim hakkından mahrum kaldığının ve geleceklerini karanlık gördüğünün altını çizen Papa, tüm Katolik hayır kuruluşlarını daha fazla etkin olmaya çağırdı.

Asırlar boyunca Hristiyan ve Müslüman toplumun, karşılıklı saygı temelinde o topraklarda birlikte yaşadığını da hatırlatan Papa, “Bugün ise, Hristiyanların ve diğer azınlık grupların varlığının meşruiyeti, dini kökenli olduğu iddia edilen köktenci bir şiddet adına inkar ediliyor” dedi.

'İtalya'nın 400 kilometre yakınında terörizm riski hafife alınamaz'

Öte yandan, Portekiz Katolik radyo kanalı Renascenca’ya konuşan Papa Francesco, ne Roma’nın sadece 400 kilometre yakınındaki terörizm riskinin ne de Avrupa’daki istihdam krizinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Eski kıta (Avrupa), bir anne rolü üstlenmeli. Avrupa, terörizm riski ve istihdam sorununu hafife almadan, ama İncil’in emirlerinden biri olan kardeşliği ve savaştan ya da yoksulluktan kaçan göçmenlerin akımının sadece, adaletsiz bir sosyo-ekonomik sistemin buzdağının görünen kısmı olduğunu da unutmadan göçmenlere kucak açmalı.”

'Parayı tanrılaştırdılar'

Baskın ekonomik sistemin bugün, insanı merkezine almadığını, parayı tanrılaştırdığını öne süren Papa, “Dünya nüfusunun yüzde 17’si, zenginliğin yüzde 80’ine sahip. Mevcut bölgesel güvenlik şartları, diğer zamanlarla aynı değil, Sicilya’dan 400 kilometre mesafede, son derece acımasız terör amaçlı gerillalar olduğu bir gerçek.

Kapılar açılabilir

Bu nedenle bunların sızması tehlikesi vardır (Avrupa’ya). Kimse Roma’nın dokunulmaz olduğu garantisini veremez, ancak önlemler alınabilir ve buraya çalışmaya gelenlere kapılar açılabilir” diye sözlerini sürdürdü. Myanmar’da Rohingya Müslümanlarının da on yıllardır etnik temizliğe maruz kalması ve sürülmesi de hatırlatılan Papa, “Onları kucaklayamıyorlar, insanlık kapasitesi eksik kalıyor”dedi.