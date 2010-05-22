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Ekonomi

Papa'dan 'dünya ekonomisinde etik' çağrısı

Papa 16. Benediktus, dünya finansal sisteminde etik ve dayanışma çağrısında bulundu.

22 Mayıs 2010 03:00

T24 - Papa 16. Benediktus, dünya finansal sisteminde etik ve dayanışma çağrısında bulundu.
 
 
Papa yaptığı açıklamada, hükümetlerin, yoksul ülkelere zarar veren spekülasyonlar karşısında uygun biçimde hareket etmede başarısız olduğunu ifade etti.


Konuşmasında herhangi bir ülke ismi vermeyen Papa, ''vicdan ve akılın etik bileşiminin, zayıf ülkelere karşı sorumsuz spekülasyonları yineleyen ve finansal yönetimde uygun kararlar almayan yöneticilerde zayıf göründüğünü'' bildirdi.


Siyasetin her zaman finans üzerinde baskın olması ve etiğin bütün eylemlere rehberlik etmesi gerektiğini kaydeden Papa 1. Benediktus, küreselleşmenin de kamu yararının araştırılmasına kılavuzluk yapması gerektiğini belirtti.

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