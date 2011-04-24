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Dünya

PAPA'DAN DİPLOMASİ ÇAĞRISI FLORANSA (A.A)

24 Nisan 2011 23:05

-PAPA'DAN DİPLOMASİ ÇAĞRISI FLORANSA (A.A) - 24.04.2011 - Papa 16. Benediktus, Paskalya Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada, Kuzey Afrika ülkelerinde ve Ortadoğu'da yaşanan sorunlara değindi.  Saint Pietro Katedrali'nde gerçekleşen Paskalya ayinini yöneten Papa 16. Benediktus, burada yaptığı konuşmada, Libya'daki çatışmanın yerini diplomasi ve diyaloğun alması, kaçak göçmenlere kucak açılması ve Ortadoğu liderlerinin kendi halklarına saygılı davranması gerekliliğinden söz etti.  Katedralinin önündeki meydanı dolduran yüzbinlere seslenen Papa, Libya'daki gelişmelere değinerek, ''Libya'daki şu anki çatışma ortamının yerini diplomasi ve diyalog almalı. Bu çatışmadan zarar görenler, insani yardıma ulaşmalı'' dedi. Papa, İtalya ile Fransa arasında krize neden olan kaçak göçmen konusunda, ''Göçmenlere sıcak bir şekilde kucak açmalıyız. Onlar, yakınlarını bırakarak, sevdiklerinden ayrılarak, buraya geliyorlar'' diye konuştu.  ''Her siyasi seçim, insana saygıdan ilham alır'' diyen Papa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu halklarının özellikle buralardaki gençlerin yoksulluğu yenmeleri için ortak iyiyi bulmak, toplumu geliştirmek için çalışmaları gerektiğini söyledi.  Ortadoğu için de dua eden Papa 16. Benediktus, ''Barış ve insan onuru, nefret ve şiddete bölünmüş karanlığın üstesinden gelebilir'' ifadelerini kullandı.   Papa, ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra 1,5 ay önce deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketiyle sarsılan Japonya'yı da anmayı unutmadı.  Papa 16. Benediktus, ayinin sonunda 65 dilde Paskaya Bayramını kutlarken, Vatikan'ın resmi internet sitesinde de Türkçe: ''Paskalya Bayramını kutlarım'' mesajı yer aldı.   Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonraki üçüncü gündeki dirilişini simgeleyen Paskalya Yortusunu, Katolik Roma Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi, bu yıl aynı anda kutluyor. 

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