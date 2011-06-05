-PAPA'DAN "AİLE" UYARISI ZAGREB (A.A) - 05.06.2011 - Hırvatistan'ı ziyaret eden Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Katoliklerden, aileyi tehdit eden zihniyetlere karşı çıkmalarını istedi. Başkent Zagreb hipodromunda yüz binlerce kişiye hitap eden Papa, Hırvatistan'da ve diğer Avrupa ülkelerinde, gençlerin git gide kilisenin aile ve cinsellik ile ilgili kurallarından uzaklaştığını, bunun neticesinde ailelerin parçalanıp dağıldığını belirtti. Modern dünyaya ilişkin olarak Papa, "Artık kimse uzun süren birliktelikler (evlilik) kurmuyor, paylaşımcı olmuyor ve hayata önem vermiyor. İşte bu zihniyete karşı çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Avrupa'nın Hristiyan köklerini ve bu çerçevede Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nde (AB) yer almasının önemini dile getiren Papa 16. Benediktus, ayrıca Avrupa devletlerini, çocukların eğitimine katkı sağlama gibi ailelere yardım amacıyla bir dizi "yasal önemler" almaya çağırdı. Dünyaya çocuk getirilmesinde ve onun yetiştirilmesinde yasal düzenlemelerin getireceği desteğin önemine işaret eden Papa, "Evlilik üzerine kurulan ailenin öneminin ve hayatın değerinin altını çizmeliyiz" dedi.