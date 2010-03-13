Papa, 'tacizci papazı' terapiye göndermiş

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Katolik Kilise ve kurumlarında ortaya çıkan cinsel taciz skandalı giderek büyüyor.Papa 16. Benedikt'in 1980 yılında Münih'te görev yaptığı sırada, piskoposluğuna bağlı olarak çalışan ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan bir papazı Bavyera'ya atadığı ve terapi görmesine karar verdiği belirtildi.Sözkonusu papazın daha sonra yine çocuklara cinsel tacizde bulunmaya devam ettiği kaydedildi. Vatikan sözkonusu olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Papa 16. Benedikt'in sözkonusu atamadan haberi olmadığı ileri sürüldü.Öte yandan Katolik Kilisesi'nde ard arda ortaya çıkan skandalların ardından Alman Katolik Kilisesi Merkez Komitesi Başkanı Alois Glück, papazların zorunlu olarak bekar kalması uygulamasının gevşetilmesi önerisini dile getirdi.Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Glück, kilisenin bu sayede son skandallara tepki verdiğini göstermiş olacağını ifade etti.