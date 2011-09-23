-Papa stadyumda ayin düzenledi BERLİN (A.A) - 22.09.2011 - Papa 16. Benediktus, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat stadında, yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı bir ayin düzenledi. Stada, özel olarak hazırlanan ve kurşun geçirmeyen camlara sahip "Papamobil" aracıyla giren Papa, statta bir tur attı ve bu sırada aracın yan camlarını aşağıya indirerek vatandaşları selamladı. Papa, kutsanması amacıyla kendisine uzatılan bazı bebekleri de aracın içine alarak öptü. Papa, daha sonra aracından inerek, Berlin Eyaleti Başbakanı ve Belediye Başkanı Klaus Wowereit'ın stada getirdiği Berlin belediyesinin Altın Defterini imzaladı. Ayinin başlangıcında bir selamlama konuşması yapan Berlin Başpiskoposu Rainer Maria Woelki, Berlin'de her inanca sahip ve inançsız insanların da olduğunu belirterek, Hristiyanlar olarak inancı daha da yaymaya çalıştıklarını, Berlin'de mevcut olan büyük Yahudi ve Müslüman cemaatleriyle de diyalog içinde olduklarını söyledi. Woelki'nin konuşmasından sonra Papa'ya çeşitli hediyeler verdi. Ayin sırasında vatandaşları kutsayan Papa, burada yaptığı konuşmada, stadın bu kadar dolu olmasının, kendisini çok mutlu ettiğini ve gelecek konusunda umutlu olmasına vesile olduğunu söyledi. Kiliseyle ilgili olarak yayınlanan bazı olumsuz haberlere rağmen kiliseden yüz çevrilmemesini de isteyen Papa, insanların vicdan sahibi ve iyi niyetli olması gerektiğini belirtti. Tüm insanların birbirine yardım etmesi ve birbiriyle dayanışma göstermesi çağrısında bulunan Papa, "İnanan yalnız değildir" dedi. Ayin, Papa'nın kapanış duasıyla sona erdi. Ayini, Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile eşi Bettina Wulff, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Başbakan Angela Merkel, bakanlar, eyalet başbakanları ve çok sayıda politikacı da izledi. Ayin sırasında kısa süreli yağmur yağması üzerine protokoldeki herkes, bir süre kendilerine dağıtılan yağmurlukları giydi. Papa 16. Benediktus yarın Berlin'deki Vatikan Temsilciliğinde bazı Müslüman din adamlarıyla bir araya gelecek. Görüşmeye Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Ali Dere de katılacak. Papa görüşmenin ardından Berlin'den Erfurt kentine geçecek.