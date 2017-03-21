Papa 'Ruanda soykırımı' için özür diledi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, 1994 yılında Ruanda'da yaşanan soykırımda kilisenin ve kilise yetkililerinin 'günahları ve başarısızlıkları' için özür diledi.

Papa Francis'in Ruanda Başkanı Paul Kagame ile görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Vatikan'ın, bazı Katolik rahip ve rahibelerin, nefret ve vahşete göz yumarak dini görevlerine ihanet ettiklerini kabul ettiği duyuruldu.

Ruanda Katolik Psikoposluğu’ndan yapılan açıklamada, "Papa, Tutsiler'e karşı yapılan soykırım için kendisinin, Kutsal Makam’ın (Papalık) ve Kilise'nin derin üzüntülerini ve bunun kurbanları ile bu trajik olayların sonuçlarına katlanmaya devam edenlerle dayanışmasını ifade etti" denildi.

Bu davranışının, 'belleklerin temizlenmesi' ve 'barış dolu bir geleceğin teşvik edilmesine' katkıda bulunmasını dileyen Papa’nın, bu konudaki hataların kabul edilmesinin eksikliğinin, Kilise’nin imajına zarar verdiğini eklediği de bildirildi.

Ne olmuştu?

1994 yılında Ruanda'da 100 gün süren soykırım 800 binden fazla Tutsi ve Hutu, radikal Hutular tarafından katledilmişti. Kurbanların pek çoğu rahipler, rahibeler ve din adamlarının ellerinde hayatlarını kaybederken, soykırımdan kurtulanlar ve Ruanda hükümeti, pek çok insanın sığındıkları kiliselerde öldürüldüğünü söylüyor.

Geçtiğimiz yıllar boyunca Katolik Kilisesi, hükümet ve kurtulanların iddialarını yalanlamış ve soykırıma katılan kilise çalışanlarının münferit hareket ettiğini iddia etmişti.

Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katoliğin yönetim merkezi Vatikan da, Ruanda Katolik Kilisesi’nin soykırımdaki rolünü inkâr ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.