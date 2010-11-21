Papa: Prezervatif bazı durumlarda haklı olabilir

T24 - Doğum kontrolüne ve prezervatif kullanımına karşı olan Papa 16. Benediktus, bu tavrını yumuşatarak "Prezervatif bazı özel durumlarda haklı olabilir” dedi.



Katolik kilisesi dini lideri Papa 16. Benedict, Vatikan tarihinde çığır açacak bir karara imza attı.



Bu güne kadar doğum kontrolüne savaş açan ve prezervatif kullanımını kesinlikle reddeden Papa, Alman gazeteci Peter Seewald’a verdiği röportajında bu tavrını yumuşattı. Söz konusu röportaj Seewald tarafından “Dünyanın Işığı” başlığı altına kitap haline dönüştürülürken, kitaptaki Papa’nın prezervatif kullanımıyla ilgili “Bazı özel durumlarda haklı olabilir” dediği yönündeki iddialar, Hıristiyan dünyasına bomba gibi düştü.



Papa 16. Benediktus, burka yasağının anlamsız olduğunu savunurken ilk kez prezervatif hakkında olumlu görüş belirtmiş oldu. Doğum kontrolüne karşı sert tutumuyla bilinen Benediktus, bazı durumlarda prezervatif kullanımının doğru olabileceğini, bir fahişenin kendini korumak için prezervatif kullandırmasıyla örneklendirdi.



Alman Gazeteci-Yazar Peter Seewald’ın birçok konuda yazılı olarak Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa’ya yönelttiği sorular ve cevaplarından oluşan kitap, Vatikan Yayınevi tarafından önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek. Kitap daha raflardaki yerini almadan içeriğiyle ilgili İtalyan basınında detaylara yer verilmeye başlandı. Geçen yıl prezervatif karşıtı açıklamaları nedeniyle birçok tepkiyle karşılaşan Papa 16. Benediktus, kitapta ise bazı özel durumlarda prezervatif kullanımının doğru karşılanabileceğini belirterek bu konuda esnekleşen tavrını ortaya koydu. Papa özel duruma örnek olarak ise bir fahişenin kendini korumak için prezervatif kullandırmasının ve bir limit koymasının doğru olabileceğini gösterdi. Ne var ki Papa, bunun HIV virüsünün üstesinden gelmek için uygun bir yol olmadığını da yineledi.

Burka yasağı anlamsız



Papa 16. Benediktus, bazı ülkelerde burkanın yasaklanmasına ise ''Ben genel yasağın gerekçesini anlayamıyorum. Bazı kadınların peçeyi kendi istekleriyle kullanmadıkları söyleniyor. Böyle bir şeyle hemfikir olunamaz. Ancak peçeyi kendi istekleriyle kullanıyorlarsa bunu neden yasaklamak gerektiğini anlayamıyorum'' sözleriyle değindi.



Avrupa ülkelerinde Müslümanların cami açmalarını ise ''Hıristiyanlar, başkalarının da kendilerine özgü anlayışlarını hoşgörüyle karşılamaktadırlar. Körfez ülkelerinde kiliselerin bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunu başka yerlerde de görmek istiyoruz. Dolayısıyla Müslümanların da bizim ülkelerimizde camilerde ibadet için bir araya gelebilmeleri doğaldır'' diye değerlendirdi.



Pedofili olaylarıyla kilisenin kirlendiğini görmeye katlanmak zordu



Katolik kilisesinin pedofili skandallarıyla çalkalanmasını da ele alan Papa, “Dini bir pozisyonu, kiliseyi kirlenmiş görmeye katlanmak zordu. Ancak bunların hepsi bana sürpriz olmadı. İnanç Doktrini Cemaati’nde buna benzer olaylara bakmıştım. Ancak yine de çok büyük bir boyutta şok oldu” dedi.



Papa, Katolik kilisesinin din kadınlarına bakışını ise,”Kilisenin kadınlara din adamlığı pozisyonu verme yetkisi yok. Bunu istemememizden değil kurallara göre yapamamamızdan dolayı “ dedi.



