Papa: Ötanazi yanlış çözüm

Papa 16. Benediktus, ötanazi yönteminin acı çekenler için yanlış çözüm olduğunu söyledi.



Komadaki kızının beslenme borusunun çekilerek yaşamına son verilmesini isteyen bir babanın durumunun konuşulduğu İtalya'daki tartışmalara katılan Papa, "sevginin acıya göğüs gerilmesine yardım edeceğini" ifade etti.



İtalya Yüksek Mahkemesi, babasının talebi üzerine, 20 yaşından beri bitkisel hayatta olan Eluana Englaro'nun beslenme borusunun çıkarılabileceğine karar vermişti. Ancak Sağlık Bakanlığı, bütün hastanelere bir genelge göndererek, bitkisel hayattaki hastaların bakımının kesilmemesini istemişti.



Eluana Englaro, 1992 yılında 20 yaşındayken trafik kazası geçirdiğinden bu yana bitkisel hayatta bulunuyor. (AA)

