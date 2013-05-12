Papa Osmanlı ile savaşanları aziz ilan etti

Papa Franciscus, ilk defa gerçekleştirdiği aziz ilan etme töreninde, 1480 yılında İtalya'nın güneyinde Osmanlı'ya karşı savaşan 800 Hristiyan'ı aziz ilan etti.

Papa Franciscus, selefi Emerit Papa 16. Benediktus'un 800 Otrantolu'nun aziz ilan edilmesi yönünde aldığı kararı, bugün Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanında düzenlenen ve onbinlerce inananın katıldığı "azizlik" töreniyle gerçekleştirdi.

Törende konuşan Papa, "Biz, bugün Otranto şehitlerine hürmet ederken, dünyanın pek çok yerinde bu günlerde halen şiddete maruz kalan pek çok Hristiyan'a Tanrı'nın, cesaret, sadakat ve kötülüklere iyilikle cevap vermesini diliyoruz" dedi.

Otranto'nun bulunduğu Puglia Bölgesi'nden olan Kardinal Angelo Amato'nun, 800 Otrantolu'nun, İtalya'yı, Katolik ve Hristiyan kimliğini koruduğunu belirten ifadeleri de basına yansıdı.

Emerit Papa 16. Benediktus, 800 Otrantolu'nun azizlik mertebesine yükseltilmesi kararının açıkladığı 11 Şubat 2013'teki toplantıda, Papalık görevinden ayrılacağını duyurarak dünya gündemini sarsmıştı. Papa Franciscus, bu törenle selef Papa'nın son kararını, hayata geçirmiş oldu.

Yeni Papa'dan aziz ilan etme rekoru

Aziz ilan edilme töreninde, 800 Hristiyan'ın yanı sıra ilk kez bir Kolombiyalı ve bir de Meksikalı rahibe, Papa tarafından aziz ilan edildi. Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı Papası Franciscus, bugünkü törenle toplamda 802 kişiyi aynı anda aziz ilan ederek ayrı bir rekora da imza attı.

Azizlik töreninin ardından Papa Franciscus, ayinlerinden sonra klasikleşen Aziz Petrus meydanındaki turunu, Via della Conciliazione caddesine kadar taşıyarak bir başka ilke imza attı.

Fatih Sultan Mehmed'in emriyle 1480 yılının Temmuz ayında, İtalya seferine çıkan Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Otranto kalesini 13 ay boyunca elde tutmuş ancak daha sonra gerek Fatih'in vefatı gerekse buradaki birliklerin takviye edilmemesi sonucu kaleyi bölge halkına geri bırakmak durumunda kalmıştı. Otranto'da 13 ay boyunca süren çarpışmalarda, Osmanlı'ya esir düşen 800 Otrantolu'nun, Müslüman olmayı reddedince idam edildikleri iddia ediliyor.