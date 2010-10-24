-PAPA: ORTADOĞU'DA DİN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANI DAR VATİKAN (A.A) - 24.10.2010 - Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus, Ortadoğu'daki pek çok ülkede din özgürlüğünün sadece ibadet özgürlüğü biçiminde algılandığını söyledi. Papa 16. Benediktus, Ortadoğu'daki Hristiyanların sorunlarını ele almak üzere Vatikan'da düzenlenen sinod toplantısının kapanış ayininde verdiği vaazda, "Ortadoğu'da din özgürlüğü alanı daraltılmış durumda. Din özgürlüğü, Müslüman-Hristiyan diyaloğunda tartışılacak konulardan biri olabilir" dedi. Alman Papa 16. Benediktus, Ortadoğu'da nice zamandır devam eden "çatışmalar, savaşlar, şiddet ve terör"ün bölgedeki Hristiyan azınlıkları da olumsuz etkilediğine işaretle, şu konulara dikkati çekti: "Ortadoğu'da barışın sağlanması gerekiyor. Barış, iyi niyetli insanların, çatışmalara çözüm arayan devletler başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası kurumların çabalarının ürünü olmasının yanı sıra Tanrı'nın bir lütfudur. Barışın yokluğu karşısında asla teslim olmamalıyız. Barış mümkündür. Barış elzemdir. Barış insan ve de toplumun onurlu bir yaşam sürebilmesinin temel şartıdır. Barış, Ortadoğu'dan göçü engelleyebilecek en iyi çaredir." Papa 16. Benediktus, Katolik Kilisesi'nin Ortadoğu'da yaşayan kardinaller, patrikler, başpiskoposlar ve piskoposlarının katılımıyla düzenlenen iki haftalık toplantının kapanışında, Hristiyanların bölge ülkelerinde bir azınlık olmalarına karşın yaşadıkları topluma önemli katkılar sağlayabileceklerini söyledi. "Hristiyanların topluma sunabilecekleri bir diğer katkı da temel insan haklarından biri olan ve her devletin sürekli saygı göstermesi gereken, gerçek anlamdaki din ve vicdan özgürlüğünü özendirmektir" diyen Papa 16. Benediktus, ''bölgede zor koşullarda yaşayan Hristiyanlar için duacı olduğunu'' belirtti.