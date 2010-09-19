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Dünya

PAPA ÖLEN KARDİNALİ AZİZ İLAN ETTİ LONDRA (A.A)

19 Eylül 2010 19:01

-PAPA ÖLEN KARDİNALİ AZİZ İLAN ETTİ LONDRA (A.A) - 19.09.2010 - Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretin son gününde Birmingham şehrinde temaslarda bulunuyor. Papa, Birmingham'daki Cofton Parkında 50 binden fazla kişinin katıldığı bir ayin düzenleyerek, 19. yüzyılın din bilimcilerinden Kardinal John Henry Newman'ı aziz ilan etti.  1801-1890 yıllarında yaşayan Kardinal Newman, 1833 yılında "Oxford Akımı"nı buldu. Newman bu akımla, İngiliz Anglikan Kilisesinin, Katolik inançlarına dönmesi gerektiğini savundu. Bu arada, Papa 16. Benediktus bu ayinle ilk kez, ölmüş bir kimseyi azizlik derecesine çıkarmış oldu.  Papa bugün İngiltere'ye yaptığı dört günlük resmi ziyareti tamamlayarak, İtalya'ya dönecek. Katolik rahiplerinin çocuk istismarı iddiaları gölgesinde yapılan Papa'nın İngiltere ziyareti, kimi zaman protestolara da sahne oldu.

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