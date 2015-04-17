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Dünya

Papa: Öfke ve susturma isteği, diyalog kurmayı bilmemektir

Papa Francesco, 'diyaloğa girmeyenlerin Tanrı’ya itaat etmediğini' de söyledi

17 Nisan 2015 15:12

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesco sabah ayininde, “Öfke ve susturma isteği, bir insanın diyalog kurmayı bilmediğinin, açık fikirli olmadığının işaretidir” dedi.

Papa, selefi Emerit Papa 16. Benediktus’un 88. doğum günü için bu sabah bir ayin düzenledi ve buradaki konuşmasında “diyaloğa girmeyenlerin Tanrı’ya itaat etmediğini” de söyledi.

BBC Türkçe’deki habere göre, La Repubblica, Papa’nın geçen pazar günü düzenlediği Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı ayininde soykırım sözcüğünü kullanmasının Türkiye yetkilileri kızdırdığını hatırlattı ve “Doğrudan bir referans vermese de Papa’nın sözleri, Türkiye’den siyasi ve dini yetkililerin tepkilerine yönelik bir yorum gibi görünüyor” diye yazdı.

La Repubblica gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, “Açık ki, ‘susturmak isteyenlerin öfkesi’ ifadesi, özellikle geçen salı günü Papa Francis’in’ çıkışını ‘kınayan’ ve kendisini ‘bu yanlışa bir daha düşmemeye’ davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılan tona yönelik” denildi.

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