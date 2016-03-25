Papa, Müslüman mültecilerin ayaklarını yıkayıp öptü

Papa Françis, pazar günü kutlanacak Paskalta Yortusu öncesinde ayak yıkama ritüeli için Roma'daki Castelnuovo di Porto'daki mülteci kampını seçti. Papa, Müslüman, Hindu, Kıpti ve Katolik Hristiyan'ın da bulunduğu 12 göçmen ve 1 İtalyan'ın ayaklarını yıkayıp, havluyla kurulayarak tek tek öptü.

NTV'de yer alan habere göre, Konuşmasında Brüksel’deki terör saldırılarına da değinen Papa Françis şunları söyledi:

"Bugün burada, hep bir aradayız. Kardeşiz, barış içinde yaşamak isteyen aynı Rabbin çocuklarıyız. Bu olayın arkasında (Brüksel’deki saldırı), kan isteyen silah tüccarları var. Onlar savaş istiyor."