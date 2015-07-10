Papa Latinlerden özür diledi

Bir haftalık Güney Amerika turuna çıkan Papa Franciscus, Bolivya'da ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Evo Morales'in de iştirak ettiği yerli liderlerin katıldığı toplantıda konuştu. Papa Franciscus, Amerika kıtasının sömürgeci güçler tarafından fethi sırasında Katolik Kilisesi'nin buradaki yerli halka karşı işlediği suç ve günahlardan dolayı özür diledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Papa, Latin Amerika'da Katolik din adamlarının geçmişte "Tanrı adına Amerika'nın yerli halkına karşı büyük günahlar işlendiğini" kabul ettiğini belirterek, bu günahlardan dolayı af diledi ve bunu "kederle" dile getirdiğini söyledi.



Franciscus'un konuşması, kendisini dinleyen kalabalık tarafından coşkuyla alkışlandı. Yerli liderlerinden Adolfo Chavez, "Özürleri kabul ediyoruz. Papa Franciscus gibi birinden daha ne bekleyebiliriz? Artık yeni bir sayfa açma ve yeni bir başlangıç için birlikte çalışma zamanı" yorumunu yaptı.

Papa 2. Jean Paul de 1992 yılında Dominik Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette Katolik Kilisesi'nin bölgedeki 500 senelik varlığı süresince kıtanın yerli halkının çektiği "acı ve çile" nedeniyle özür dilemişti.



Papa 16. Benediktus ise 2007 yılında Brezilya'yı ziyareti sırasında Katolik Kilisesi'nin yerli halkı Hristiyanlaştırması mücadelesini savunması nedeniyle eleştirilmişti.