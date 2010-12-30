-PAPA KARA PARAYA SAVAŞ AÇTI ROMA (A.A) - 30.12.2010 - Papa 16. Benediktus, Din İşleri Enstitüsü (İOR) adı altında faaliyet gösteren Vatikan Bankası'nın kara para aklama operasyonlarına bulaşmasını engelleme amacıyla bir dizi önlem alınmasına karar verdi. Papa 16. Benediktus'un imzasıyla bugün yayımlanan kararname, İOR'un vergi kaçakçılığına ve kara para aklama işlemlerine karışmasını engelleme amaçlı yeni düzenlemeler ile bu konudaki denetimin güçlendirilmesini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle, Vatikan darphanesinde, üzerinde Papa resmi bulunan avro basımının artırılması da karara bağlandı. Vatikan, böylece İOR hakkında son aylarda yeniden gündeme gelen kara para aklama iddialarına karşı hamleyle yanıt verdi. Vatikan'ın yeni düzenleme sayesinde, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadele çerçevesinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından oluşturulan "Beyaz Liste"deki ülkeler arasına girebilmeyi hedeflediği belirtildi. Roma Cumhuriyet Savcılığı, ekim ayında açıkladığı bir soruşturma raporunda, Vatikan Bankası'nın diğer bankalarla yaptığı kimi transfer işlemlerinde, AB ülkelerindeki kara para aklamayı önlemeye yönelik kuralları çiğnediğine dikkati çekmişti. Soruşturma kapsamında, kara para aklama işlemi olduğu kuşkusuyla, İOR'dan JP Morgan Frankfurt ve Fucino bankalarına havale edilen 23 milyon avroya el konulmuş, yaklaşık 15 bankaya yapılan 140 milyon avro tutarındaki transfer işlemlerinin de mercek altına alınması kararlaştırılmıştı. Raporda, 2008'den bu yana görevde olan İOR Başkanı Ettore Gotti Tedeschi ve de bankanın üst düzey yetkilisi Paolo Cipriani, kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal etmekle suçlanmıştı. Vatikan Bankası, İOR kara para aklama açısından en karanlık dönemini 1971-1989 arasında Kardinal Paul Marcinkus yönetiminde olduğu dönemde yaşamıştı. Kara para aklama operasyonlarının mimarı olan ve İtalya'daki gizli örgütlerden P2 mason locasıyla ilişkileri saptanan, ayrıca Ambrosiano Bankası'nın iflasında önemli bir rol oynayan Kardinal Marcinkus'un, dokunulmazlığı nedeniyle yargılanması mümkün olmamıştı.