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'Papa kadar hassasiyet göstermediler'

Bağış, İsrail'in Gazze filosuna düzenlediği saldırı için Türkiye'nin gösterdiği dik duruşu kimse göstermemiştir, bazı Müslüman ülkeler Papa'nı

09 Haziran 2010 03:00

T24- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere kanlı saldırısı karşısında "bazı Müslüman ülkelerin liderlerinin, Papa 16. Benediktus'un gösterdiği hassasiyeti gösteremediğini" söyledi.


Belçika'nın Anvers kentinde Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelen Bağış, Gazze'ye insani yardım götüren gemilerde onlarca ülkenin vatandaşı bulunduğunu hatırlattı.


Bağış, "Ama hiçbir ülke Türkiye'nin gösterdiği dik duruşu görtermemiştir. Bazı Müslüman ülkelerin liderleri, Papa'nın gösterdiği hassasiyeti bile gösterememiştir" şeklinde konuştu.


"Şu anda eğer dünyada Gazze'ye uygulanan ambargonun kalkması için, Filistin devletinin kurulması için farklı merkezlerde farklı çalışmalar yürütülüyorsa, Türkiye'nin kararlılığı neticesinde olmuştur" diyen Bağış, Orta Doğu'da biran önce barışın egemen olmasını, dini ve milliyeti ne olursa olsun bütün insanların huzur içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.


Egemen Bağış, Türkiye'nin "halkı Müslüman olduğu için AB'ye alınmadığı" şeklindeki görüşlerin hatırlatılması üzerine de "Resmen söylenmese de Türkiye'ye karşı duranların bir kısmının zihinlerinin arkasında bu tür endişeler olabilir'' dedi.


Bağış, Türkiye'nin İslam dininin benimsendiği bir ülke olmasının, AB için bir dezavantaj değil tam aksine avantaj olduğunu da vurguladı.

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