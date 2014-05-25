Papa Franciscus Filistin'e gitti

Ürdün'deki temaslarının ardından Filistin'e geçen Papa Franciscus'yı, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin devlet başkanlığı ofisi müdürü Hüseyin El-Arac karşıladı. Papa'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. İsrail polisi, Papa Franciscus'un ziyareti öncesi, Kral Davud'un mezarının bulunduğuna inanılan alanın boşaltılmasına tepki gösteren gruba müdahale etti. Polis, aralarında bir askerin de olduğu sağ görüşlü 26 İsrailli’yi gözaltına aldı.

TRT Haber’de yer alan habere göre, mülteci kampında kalan üç aile ile öğle yemeği yemesi planlanan Papa Franciscus'un daha sonra Hz. İsa’nın içinde doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesini ve son olarak Filistinlilerin yaşadığı ed-Diheyşe Mülteci Kampı'nı ziyaret edip, Beytüllahim'den ayrılacağı kaydedildi.

Papa'nın Filistin'deki programının ardından akşam saatlerinde İsrail'e geçeceği ifade edildi.

Aşırı sağcı 26 İsrailli gözaltında

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail polisi, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyareti öncesi, Kral Davud'un mezarının bulunduğuna inanılan alanın boşaltılmasına tepki gösteren gruba müdahale etti. Polis, aralarında bir askerin de olduğu sağ görüşlü 26 Yahudiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 150 sağ görüşlü aktivist, Kral Davud'un mezarının bulunduğu alanın çevresinde toplanarak güvenlik güçlerine cam şişe attı. Saldırıda bazı polisler hafif şekilde yaralandı, bir polis aracında hasar meydana geldi" denildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Papa'yı resmi törenle karşıladı

Papa, Beytullahim'de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katolik aleminin ruhani lideri Franciscus ile bir araya geldi. Görüşmede, Ramallah’daki Filistin Hükümeti Başbakanı Rami Elhamdulillah ve bakanlar da hazır bulundu.

Mülteci kampında kalan üç aile ile öğle yemeği yemesi planlanan Papa Franciscus'un daha sonra Hz. İsa’nın içinde doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesini ve son olarak Filistinlilerin yaşadığı ed-Diheyşe Mülteci Kampı'nı ziyaret edip, Beytüllahim'den ayrılacağı kaydedildi.

Papa'nın Filistin'deki programının ardından akşam saatlerinde İsrail'e geçeceği ifade edildi.