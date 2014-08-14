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Dünya
Deutsche Welle

Papa Francisco Güney Kore'yi ziyaret ediyor

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco, 5 günlük Güney Kore ziyaretine başladı.

14 Ağustos 2014 12:53


Papa seçildikten sonra ilk Asya gezisine çıkan Francisco, Seul havaalanında Devlet Başkanı Park Geun Hye tarafından karşılandı.

Park Geun Hye, "Papanın ziyaretinin Kore yarımadasında barış ve uzlaşmaya katkı sağlamasını umuyoruz" dedi.

Papa daha sonra 16 Nisan'da batan "Sewol" feribotu kazazedeleriyle bir araya geldi. Kazada 300'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Papa Francisco, Güney Kore kamuoyunda hâlâ tartışma konusu olan kazada ölenleri anmak amacıyla cuma günü Daejeon'da düzenlenen bir dini törene katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KatolikPapa FranciscoGüney KoreAsyaFrancisco SeulDevlet Başkanı Park Geun HyeGeun HyeKoreNisanFrancisco Güney KoreDaejeonDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/KNA/NH

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