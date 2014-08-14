Papa Francisco Güney Kore'yi ziyaret ediyor

Papa seçildikten sonra ilk Asya gezisine çıkan Francisco, Seul havaalanında Devlet Başkanı Park Geun Hye tarafından karşılandı.
Park Geun Hye, "Papanın ziyaretinin Kore yarımadasında barış ve uzlaşmaya katkı sağlamasını umuyoruz" dedi.
Papa daha sonra 16 Nisan'da batan "Sewol" feribotu kazazedeleriyle bir araya geldi. Kazada 300'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Papa Francisco, Güney Kore kamuoyunda hâlâ tartışma konusu olan kazada ölenleri anmak amacıyla cuma günü Daejeon'da düzenlenen bir dini törene katılacak.