Papa Francis, Macaristan lideri Viktor Orban'la görüşecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Macaristan’ın popülist başbakanı Viktor Orban’la görüşecek.

BBC’de yer alan habere göre, Papa Francis geçen yıl geçirdiği ameliyattan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek.

Budapeşte’ye de uğrayacak olan Papa, Viktor Orban’la ulusal ve göçmen karşıtı adımları üzerine konuşacak.

Papa Francis’İn papalığının başladığı günden bu yana dünya genelinde mültecilere yönelik yardımcı ve kurtarıcı adımlar atılması gerektiğini savunduğu bilinirken mülteci karşıtı Orban’la görüşmelerinde fikir ayrılığı yaşanması bekleniyor.