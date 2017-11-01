Papa Francis itiraf etti: Bazen dua ederken uyuyakalıyorum

Çeviri- Gonca Tokyol

Katolik Hrıstiyanların ruhani lideri Papa Francis, zaman zaman dua ederken uyuyakaldığını itiraf etti.

Canlı yayınlanan Catholic TV2000 programında konuşan 80 yaşındaki din adamı, “Bazen dua ederken uyuyakaldığım bile oluyor. Rahibe Teresa da bunu yaptığını söylemişti. Tanrı, göklerdeki babamız aslında birilerinin uyuyakalmasından hoşlanır” dedi.

Dua eden Hrıstiyanların kendilerini “babalarının kucağında” gibi hissetmesi gerektiğini söyleyen Papa, “rahatlık ve huzur” hislerinin önemine dikkat çekti.

Arjantin doğumlu din adamı “Mezur 129 ya da 130, -numarasını tam hatırlamıyorum ama kısa olanı- ‘Tanrı’nın karşısında babasının kollarındaki bir çocuk gibiyim’ der” diye ekledi.