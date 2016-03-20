Papa Francis Instagram'da da hesap açtı

Katolik dünyasının ruhai lideri Papa Françis'in Instagram'a katılacağına dair açıklama, papalık sözcüsü tarafından, Vatikan'da yayın gerçekleştiren bir radyoya yapılmıştı.

Instagram'da "@franciscus" kullanıcı adıyla yer alan Papa, dua ederken çekilmiş bir fotoğrafını "Benim için dua et" başlığıyla paylaştı.

NTV'de yer alan habere göre, Papa Françis, Twitter hesabını da aktif kullanan Papa, buradan başta İngilizce olmak üzere 9 dilde dini mesajlar paylaşıyor. Papa'nın, Twitter'da yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunuyor.

Papa, Twitter hesabından Instagram'a katılmasıyla ilgili de bir mesaj paylaştı. Papa Franciscus, mesajında şunları kaydetti:

"Tanrı'nın şefkat ve merhamet yolunda sizinle birlikte yürümek için Instagram'da yeni bir yolculuğa çıkıyorum."

Papa aynı mesajı Instagram hesabından sesli video olarak da paylaştı. Sesli mesajını İtalyanca veren Papa'nın, ilk günden 1 milyon 200 bine yakın kullanıcı tarafından takip edildiği görülüyor.