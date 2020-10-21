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Dünya

Papa Francis, eşcinsel evlilikleri onayladı: Yasalarla güvence altına alınmalı

21 Ekim 2020 22:00

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, bir belgeselde verdiği röportajda, eşcinsel çiftleri onaylayarak, “Eşcinseller de Tanrı’nın çocuklarıdır. Onlar da aile kurma hakkın sahiptirler” ifadelerini kullandı.

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