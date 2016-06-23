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Dünya
Deutsche Welle

Papa Françesko'dan Ermeni halkına mesaj

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko Ermenistan ziyareti öncesinde bir video mesajı yayınlayarak barış ve uzlaşma çağrısında bulundu.

23 Haziran 2016 12:45


Papa Françesko, 24-26 Haziran tarihlerinde yapacağı Ermenistan ziyareti öncesinde yayınladığı video mesajında, Ermenistan'a "Barışın habercisi", "bir kardeş" olarak, “barışa giden yoldaki bütün çabaları desteklemek” ve “uzlaşma yolunda atılacak adımlara eşlik etmek” için gideceğini belirtti.

Papa Françesko “1915'te yaşananlar” ya da “soykırım” kavramlarını telaffuz etmeden, “İnsanlığın hatırındaki en korkunç acılardan biri” ifadesini kullandı. “Babalarınızın bedenlerinde yaşadığı trajedinin acısını hissettiğini' söyleyen Papa Françesko, uzlaşma çağrısında bulunarak, “Acı veren hatıraların kalplerimizi ele geçirmesine izin vermek istemiyoruz” dedi.

Papa Françesko üç günlük ziyaret için yarın Ermenistan'a gidiyor. Papa geçen yıl soykırımın 100'üncü yıldönümü vesilesiyle Vatikan'da yapılan törene katılmış ve “20. Yüzyılın ilk soykırımı” ifadesini kullanarak Türk hükümetinin tepkisini çekmişti. Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi pazartesi günü medya temsilcilerine yaptığı açıklamada, "Soykırım sözcüğünün kullanılması bir obsesyon (takıntı) haline geldi” diyerek eleştiride bulunmuştu.

Papa Françesko Ermenistan ziyaretinin ardından Eylül ayında Ermenistan'ın komşusu Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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