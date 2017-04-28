Papa Françesko Mısır'da İslam dünyasıyla uzlaşı istiyor

Papa Françesko 27 saatlik ziyaret için başkent Kahire'ye vardı. Son zamanlarda ülkedeki Hristiyan azınlığa karşı artan saldırıların gölgesinde Papa İslam dünyasıyla uzlaşı mesajı vermeyi hedefliyor.

Papa kısa programında cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Sünni İslam'ın önde gelen kurumlarından El-Ezher Üniversitesi'nin imamı Şeyh Ahmed El Tayeb ve Mısır Koptik Kilisesi'nin lideri II. Tavadros ile görüşecek.

El-Ezher Üniversitesi'nde uluslararası bir barış konferansında konuşma yapacak olan Papa, ek olarak Aralık ayında 29 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısının gerçekleştiği Aziz Peter ve Aziz Paul kiliselerine Koptik lider ile birlikte yürüyecek.

Papa ayrıca İstanbul'daki Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de görüşecek.

Hristiyanlara karşı saldırılar

Geçtiğimiz aylarda Mısır'da düzenlenen ve sorumluğunu IŞİD'in üstlendiği saldırılarda toplamda 40'dan fazla Koptik Hristiyan hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı El Sisi kilise bombalamalarının üzerine ülkede üç aylık olağanüstü hal ilan etmişti.

Ziyaret dolayısıyla Mısır'daki tüm kiliseler ek güvenlik önlemleri altına alındı. Buna rağmen Papa Françesko, halka yakın olmak için her zamanki gibi zırhlı araç tercih etmeyecek.

Reuters haber ajansına konuşan Koptik Ortodoks Kilisesi sözcüsü Boulos Halim "çektiğimiz bütün acılardan sonra … devletin terörü engellemek ve kiliseleri korumak için güçlü güvenlik tedbirleri aldığından şüphemiz yok ve güvenimiz tam" dedi.

2000'den beri ilk

Mısır'ı en son ziyaret eden Papa II. Jean Paul olmuştu. 2000 yılındaki ziyaretten de birkaç hafta önce bir takım saldırılar gerçekleşmiş ve en az 20 Koptik Hristiyan hayatını kaybetmişti.

Vatikan'ın İslam dünyasıyla diyaloğu, şu an görevdeki Papa Françesko'nun selefi XVI. Benedikt zamanında gerilemiş ve Alman din adamının 2006'daki konuşmasında İslam'ı şiddetle ilişkilendirmesi Müslümanlar arasında tepki uyandırmıştı.

Papa Françesko'nun 17 yıl sonra gelen Mısır ziyareti İslam dünyası ile ilişkileri güçlendirme adına bu açıdan önem arz ediyor.

Ayrımcılığa uğrayan azınlıklar

Mısır'ın 92 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Hristiyanlar aynı zamanda Ortadoğu'daki en kalabalık Müslüman olmayan topluluk.

Doğu Ortodoks Kilisesi'ne mensup Koptik Hristiyanların ağırlığını oluşturduğu Mısır'da ayrıca Katolikler de bulunuyor.

Papa'nın da katılımıyla cumartesi günü gerçekleştirilecek ayine çeşitli dini mekanlarda 272 binden fazla Katolik Hristiyan'ın katılması bekleniyor.

Son yıllarda bölgede artan iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık dolayısıyla birçok Hristiyan zorluklarla karşı karşıya kalırken, Mısır'dakiler yıllardır sistematik bir ayrımcılığa uğradıkları ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri görüşünde.

2013'de darbe ile iktidara gelen El Sisi ülkedeki Hristiyan nüfusla ilişkileri güçlendirmeye çalışmış, bu doğrultuda 2015 yılında Mısır tarihinde ilk kez bir devlet başkanı Noel ayinine katılmıştı.

Ancak El Sisi iktidarında Mısır'da Hristiyanlara yapılan saldırılarda artış yaşanıyor.

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AFP/Reuters/ÇÖ/GA