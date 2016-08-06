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15 Temmuz Darbe Girişimi

Papa Francesco'dan 15 Temmuz mesajı: Suçsuz insanlara karşı gösterilen şiddet haklı görülemez...

Papa, daha önce darbe girişimi için "Orada ne olduğunu bilmiyorum" demişti

06 Ağustos 2016 16:01

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco adına Vatikan’ın Türkiye Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russel, İstanbul Valiliği'nin ziyaret defterine 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mesaj yazd. Papa adına yazılan mesajda, "Üzüntü duyuyoruz ve Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz. Suçsuz insanlara karşı gösterilen şiddet hiçbir şekilde haklı görülemez" dedi. Papa'nın mesajını Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, köşesinden duyurdu. 

Çekirge’nin Hürriyet’te “Papa'dan 'darbe' mesajı” başlığıyla bugün (06.08.2016) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Papa Françesko Vatikan'da gazetecilerin sorusu üzerine şöyle demişti:

“Türkiye’de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum.”

 Önceki gün Papa Hazretleri’nin bu cümlesini eleştirip, “Daha neyi görecektiniz... Milletin Meclisi milletin jetleriyle bombalandı” demiştim.

 Ve sormuştum:

 “Acaba Vatikan Büyükelçisi ya da Sevgili Marmara (bir sözcü olarak) bu konuda ne diyecekler?”

 Dün Sözcü Rinaldo Marmara’dan bir cevap aldım.

 Vatikan’ın Türkiye Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russel İstanbul Valiliği’ni ziyaret etmiş.

 Ve Papa Françesko adına Valilik defterine şunları yazmış:

 “Papa Françesko adına ve kendi adıma, 15 Temmuz akşamı vuku bulan trajik olaylar için içtenlikle başsağlığı dileklerimizi ifade etmek isterim. Üzüntü duyuyoruz ve Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz. Suçsuz insanları öldürmek, Allah’a ve insanlara karşı büyük bir günahtır. Suçsuz insanlara karşı gösterilen şiddet hiçbir şekilde haklı görülemez. Öldürülen insanlar ve yakınları için dua ediyoruz. Türkiye ve Türk halkı için dua ediyoruz.”

 Papa Hazretleri’nden gelen bu mesaj beni mutlu etti.

 Çünkü kendi halkının üzerine ateş açan kim varsa, insanlık suçu işlemiştir. Darbe insanlık suçudur.

 Papa Françesko umarım, Türkiye’de halka ve demokrasiye karşı işlenen bu ihanete ve darbe girişimine karşı daha güçlü bir açıklama yapar.

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