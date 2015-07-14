Papa'dan Yunanistan açıklaması: Suç sadece bir tarafın demek fazla basit olur

Latin Amerika gezisinden dönen Katolik Kilisesi ve Vatikan Devleti lideri Papa Francesco, Yunanistan ile ilgili bir soruya “Suç sadece bir tarafın demek fazla basit olur. Yunan hükümetleri de bu uluslararası borç durumunu sürdürdü, onların da sorumluluğu var” şeklinde yanıt verdi. Ekonomiye karşı büyük bir alerjisi olduğunu söyleyen Papa, Yunanistan'da mevcut hükümetin "biraz daha adil" olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre; Papa Francesco, Latin Amerika gezisini tamamlayarak Vatikan'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Bolivya'da yaptığınız konuşmada yeni sömürgecilikten ve hep fakirlerin kemerini sıkan tasarruf tedbirlerinden bahsettiniz. Yunanistan'da yaşanan ve tüm Avrupa'yı da ilgilendiren gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Papa şöyle yanıt verdi:

"Benim ekonomiye karşı büyük bir alerjim var, çünkü babam bir muhasebeciydi ve fabrikada işi bitmeyince eve iş getirirdi. Cumartesi ve Pazarları da çalışıyordu ve ben babamı öyle görüyordum, bu yüzden alerjim var. Ben bundan pek anlamıyorum ama suç sadece bir tarafın demek fazla basit olur. Yunan hükümetleri de bu uluslararası borç durumunu sürdürdü, onların da sorumluluğu var. Yeni Yunan hükümetiyle ise biraz daha adil bir revizyona gidildi. Umuyorum ki Yunan meselesine bir çözüm yolu bulurlar ve başka ülkelerin de aynı sorunu yaşamalarını önleyecek bir gözetim yolu bulurlar. Çünkü bu kredi ve borç yolunun sonu gelmez."

‘Tüketim kültürü kişiliğinizi bozar’

Tüketim kültürünün kişiliği bozduğunu söyleyen Papa, "Yeni sömürgeler konusu ise değerlerle ilgili. Tüketim sömürgeciliği, tüketimi özendirme, sömürgeciliğin ilerlemesini sağlar. Çünkü size aslında kendinizin olmayan bir alışkanlık getirerek kişiliğinizi bozar. Tüketim kültürü aynı zamanda iç ekonominin, toplumsal adaletin ve fiziksel ve ruhsal sağlığın da dengesini bozar" dedi.

‘Koka yaprağı denemedim’

Papa'nın, Bolivya'yı ziyareti sırasında bu ülkenin geleneksel ürünlerinden olan, aynı zamanda kokain yapımında da kullanılan koka yaprağı çiğneyip çiğnemeyeceği de merak ediliyordu. BM'nin yasaklı uyuşturucu maddeler listesinde yer alan koka yaprağının bu listeden çıkarılması için çabalayan Bolivya hükümetinin, Papa'dan bu konuda destek beklediği belirtiliyordu.

Papa, Vatikan'a dönüşü sırasında "enerjisini nereden aldığı" sorusuna yanıt verirken bu konudaki merakı da gidererek şunları söyledi:

"Uyuşturucumun ne olduğunu mu sormak istiyorsunuz? Asıl bilmek istediğiniz bu. Uyuşturucu! Mate çayı (Papa'nın memleketi Arjantin'in geleneksel içeceği) bana yardım ediyor. Ama koka yaprağı denemedim. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum."

Papa ayrıca, Bolivya lideri Evo Morales'in kendisine orak-çekiç şeklinde bir haç hediye etmesiyle ilgili olarak da, "Ben bunu protest sanat olarak değerlendiriyorum. Bazı durumlarda rahatsız edici olabilir, bazı durumlarda. Ben bundan rahatsızlık duymadım. Bu objeyi yanımda götürüyorum" dedi.

Papa Francesco, sevenlerinin kendisiyle "selfie" çektirme merakıyla ilgili bir soruya yanıt verirken de, "Bu farklı bir kültür, saygı duyuyorum. Ama kendimi büyük büyükbaba gibi hissediyorum" diye konuştu.