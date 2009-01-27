Papa: Facebook yalnızlığa itiyor

Internetteki sosyal arkadaşlık ağlarına tepki gösteren Papa 16'ncı Benedict, "Sağlıksız yeni tip bireysellik yaratıyor" dedi



Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16'ncı Benedict, "Dünya Sosyal İletişim Günü"nde verdiği mesajda "facebook, myspace" gibi sanal ortamlardaki "arkadaşlıkların" insanları gerçek sosyal ortamlardan uzaklaştırdığını ve sağlıksız yeni tip bireysellik yarattığını söyledi.



Facebook bağımlılarını en çok kızdıran ise Papa'nın şu sözleri oldu: "Online arkadaşlıkları sürdürme arzumuz, bizi aileden, komşularımızdan, gerçek hayatta, her gün karşılaştığımız kişilerden uzaklaştırıyorsa bu çok hazin olur."



Tüm bu tartışmalar devam ederken, kilisenin organize ettiği "Kilise ağda 2.0" adlı bir konferansta ise Papa'nın Web Televizyonu'ndan sonra, Katolik Kilisesi'nin yeni sosyal 'network'ü de tanıtıldı. İtalya'daki kiliselerin yüzde 70'inde internet kullanılıyor. Katolik internet sitelerinin sayısı 2008 yılı sonunda 12 bine ulaştı.

