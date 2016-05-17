Papa: Devletler laik olmalı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan şehir devleti başkanı Papa Francesco, "Devletler laik olmalı. Dini devletlerin sonu kötü oluyor" dedi.

Fransız La Croix gazetesinin sorularını yanıtlayan Papa, İslam, göç, laiklik, adaletsiz ekonomik sistem gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Vatikan ve İtalya medyasına yansıyan haberlere göre Papa, dinin kamusal alandaki yeri ve laiklikle ilgili bir soruya, "Devletler laik olmalı. Dini devletlerin sonu kötü oluyor. Tarihe aykırı bu" diye cevap verdi.

Papa öte yandan, "İnanç özgürlüğünü garanti altına alan bir yasayla desteklenen laiklik şeklini" desteklediğini de söyledi. Fransa'yı da "laikliği abarttığı için" eleştiren Papa, "Müslüman bir kadın baş örtüsü takmak istiyorsa bunu yapabilmeli. Aynı şekilde haç takmak isteyen bir Katolik de" diye konuştu.

Batı'ya 'İslami terör' eleştirisi

Papa Francesco, Avrupa toplumlarındaki İslam korkusuyla ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bugün İslam'ın kendisinden değil, DAEŞ'ten ve onun kısmen İslam'dan gelen fetih savaşından korkulduğunu düşünüyorum. Fetih fikrinin İslam'ın ruhunda olduğu doğru. Ancak Matta İncili'nin son kısmında da bu fetih fikrini okumak mümkün. Mevcut İslami terör karşısında, Irak gibi güçlü bir iktidarın olduğu ülkelere aşırı derecede Batılı bir demokrasi modelinin ihraç edilip edilmediğini sorgulamak lazım. Ya da Libya gibi aşiret yapısının olduğu ülkelere... Bu kültürleri göz önünde bulundurmadan hareket edilemez. Bir Libyalının da dediği gibi: Eskiden bir Kaddafi vardı, şimdi 50 tane var."

Papa Francesco ayrıca, kendi memleketi Arjantin de dahil olmak üzere birçok ülkede Müslüman ve Hıristiyanların halen barış içinde bir arada yaşadığını söyleyerek "Hıristiyanlarla Müslümanların bir arada yaşaması mümkün. Lübnan da bunun mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.

'Esas soru neden bu kadar göçmenin olduğudur'

Göçmenlere kapıların kapatılmaması çağrısı yapan ve geçen ay Midilli adasından 12 Suriyeli göçmeni İtalya'ya getiren Papa, bu jestinin hatırlatılması ve Avrupa'nın çok sayıda göçmeni kabul edecek kapasiteye sahip olup olmadığının sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Burada esas sorulması gereken, neden bu kadar çok göçmenin olduğudur. Temel sorunlar Ortadoğu ve Afrika'daki savaşlar ve Afrika kıtasınındaki az gelişmişliğin yol açtığı açlık. Savaşlar varsa silah üreticileri ve özellikle de silah tüccarları olduğu için var.

Daha genel olarak sorun, parayı idolleştiren küresel ekonomik sistemdir. Zenginliğin yüzde 80'i, nüfusun yüzde 16'sının ellerinde. Tamamen serbest bir piyasa işe yaramıyor. Başka bir deyişle gerekli olan sosyal piyasa ekonomisidir."

Papa göçmenlerin kabulü konusunda ise yapılacak en kötü şeyin "entegrasyon yerine gettolaştırmak" olduğunu da söyleyerek şöyle devam etti:

"Brüksel'deki teröristler Belçikalıydı, göçmen çocuklarıydı, ama bir gettodan geliyorlardı. Londra'da ise yeni belediye başkanı (Sadiq Khan) bir katedralde yemin etti ve Kraliçe tarafından kabul edilecek. Bu da Avrupa için entegrasyonun önemini gösteriyor."