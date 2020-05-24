T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa'dan 3 ay sonra ilk kutsama

Ülkede kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yüzlerce insan St Peter's Meydanı’nda toplandı

24 Mayıs 2020 18:54

Vatikan’da Koronavirüs salgını nedeni ile insanların toplu şekilde bir araya gelmesi yasaklanmasının ardından Papa Francis, 3 ay sonra St Peter's Meydanı’nda toplanan Hristiyanları kutsadı.

Ülkede kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yüzlerce insan St Peter's Meydanı’nda toplandı. Vatandaşlar salgın nedeni ile sosyal mesafeye dikkat ederken, 3 ayın ardından Papa Francis, meydana bakan cama çıkarak, meydandakileri kutsadı. Papa, salgın nedeni ile 3 aydır boş meydanı kutsuyordu.

Papa Francis, kutsamanın ardından meydanda bulunan ekranlar üzerinden Hristiyanlara seslenerek, “Çevremizi korumalı ve onu savunmalıyız. İklim değişikliklerine karşı savunmasız olanları korumalıyız” ifadelerini kullandı. Papa, ayrıca fosil yakıtların kullanımının azaltılması çağrısında bulundu. (İHA)

ETİKETLER

Papa Francispapavatikan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24