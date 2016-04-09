Papa: Cinsellik Tanrı'nın muhteşem bir armağanıdır

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ailevi konularda bir tavsiye belgesi yayımlayarak boşanıp yeniden evlenmiş çiftlerin kiliseden dışlanmaması, eşcinsellere saygı gösterilmesi ve kadın haklarının tanınması mesajlarını verdi.

Papa, cinselliğin yalnızca ailenin devamı için bir görev gibi görülmemesi gerektiğini de belirterek "Cinsellik Tanrı'nın muhteşem bir armağanıdır" dedi.

Aile temasını görüşmek üzere 2014 ve 2015'te toplanan Kilise Meclisi'nde alınan kararların ardından Papa Francesco dün, Katoliklere tavsiye niteliğinde bir kılavuz belge yayımladı.

"Aşkın Sevinci" başlıklı kılavuzda Papa, Kilise Meclisi kararlarında ya da Katolik doktrininde büyük bir değişikliğe gitmese de Kilise'nin görevinin yargılayıp dışlamak değil anlayış ve merhamet göstermek olduğu mesajını verdi.

Papa, boşanıp yeniden evlenmiş Katoliklerin kilisede komünyona kabul edilmemesi geleneğine karşı çıkarak her bir çiftin vakasının yetkili din adamlarınca değerlendirilmesi ve kilise kapılarının bu kişilere kapanmaması çağrısı yaptı.

Papa, eşcinsel evlilikleri konusunda ise "aynı cinsiyetten kişilerin birlikteliğiyle Tanrı'nın tasarladığı evlilik ve ailenin" birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Öte yandan, "Cinsel yöneliminden bağımsız olarak her bireyin onuruna saygı gösterilmelidir" diyerek her türlü ayrımcılık ve şiddetten kaçınılmasını istedi.



"Aşkın erotik boyutu"



Evli çiftlerin cinsel yaşamları konusuna da "Aşkın erotik boyutu" başlığı altında değinen Papa şu ifadeleri kullandı:

"Cinselliği yaratan Tanrı'nın kendisidir. Cinsellik, O'nun yarattıklarına muhteşem bir armağanıdır... Aşkın erotik boyutunu hiçbir şekilde, müsaade edilen bir kötülük ya da ailenin iyiliği için katlanılması gereken bir yük olarak değerlendiremeyiz."

Papa, kadın hakları ve kadına karşı şiddet sorunuyla ilgili olaraksa "Kadın haklarının tanınması ve kadının kamusal hayata dahil olması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilse de bazı ülkelerde halen yapılması gerekenler var. Kabul edilemez alışkanlıklar hala tam olarak ortadan kalkmadı" dedi.

Kadına karşı şiddeti "erkek gücünün değil yozlaşmış bir korkaklığın göstergesi olarak" nitelendiren Papa, "Evli çiftler arasında kadına karşı sözel, fiziksel ve cinsel şiddet uygulanması, bu birlikteliğin yapısına ters düşer" ifadesini kullandı.

Bekar annelerin durumuna da değinen Papa Francesco, "ayrılık ya da başka nedenlerle tek başına çocuk yetişmek zorunda olan kadınların" Kilise tarafından yargılanıp tek başına bırakılmaması, merhametle karşılanması gerektiğini belirtti.