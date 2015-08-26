Papa: Anne-babalar Nobel’i hak ediyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, birçok şeyi bir güne sığdırmayı başaran anne-babaların, Nobel Ödülü’nü almayı hak ettiğini söyledi.

Papa Francis, Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı’nda düzenlenen geleneksel Genel Kabul Günü kapsamında binlerce inananla bir araya geldi. İncil’den alıntılar yapan Papa, aile ve dua etmenin önemine değindi. Günlük hayatı başarıyla çekip çeviren ailelere övgüler yağdıran 78 yaşındaki ruhani lider, “Ailenin zamanı, hep endişe ve yoğunluk içinde geçiyor. Zaman onlara asla yetmiyor. Yapacak çok şeyleri var. Ancak bazıları her şeyi, çocuklarına da zaman ayırarak mükemmel bir şekilde yapmayı beceriyor” diye konuştu.

“Aile, büyük matematikçiler gibi denklemi çözüyor”

Bir aile sahibi olanın, ancak büyük matematikçilerin çözmeyi bildiği bir denklemi çözmeyi kısa zamanda öğrendiğini dile getiren Papa, “Bunlar, 48 saatte yapılabilecekleri, 24 saat içinde yapabiliyor. Öyle anne babalar var ki, bu nedenle Nobel Ödülünü hak ediyorlar. Gerçekten 48 saatlik işi 24 saatte yapıyorlar. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum, ama yapıyorlar işte. Ailede gerçekten yapacak çok iş var” diye sözlerini sürdürdü.

Arjantinli Papa, bu konuşmasının ardından meydandakilerden alkış aldı.