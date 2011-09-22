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Dünya

Papa, Almanya’da istenmeyen adam

Papa 16’ncı Benedikt bugün Almanya’ya gidiyor. Papa'nın 25 Eylül’e kadar Almanya’ya yapacağı ziyaret sorunlu başlayacak.

22 Eylül 2011 03:00



 
T24- Katolik aleminin dini lideri Alman kökenli Papa 16’ncı Benedikt bugün Almanya’ya gidiyor. 25 Eylül’e kadar Almanya’ya yapacağı ziyaret sorunlu başlayacak.



Hürriyet'in haberine göre, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Benedikt’in bugün Alman Parlamentosu’nda yapacağı konuşmayı protesto amacıyla çok sayıda parlamenterin oturum salonuna girmeme kararı alması sıkıntıya yol açtı. Ayrıca yollara, Papa’nın ziyaretine karşı din adamının hayalet gibi gösterildiği “Hoş gelmedin” yazan posterler asıldı.

Sol Parti Federal Meclis Grubu mensubu tüm parlamenterlerin “toplu protesto” kararı sert bir dille eleştirilirken, boş sıraların doldurulması için eski parlamenterlerin davet edilmesi de planlandı. Federal Meclis’te Papa’nın konuşmasını Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Yeşiller Partisi’nden bazı parlamenterlerin de boykot edeceği ileri sürüldü.


Yeşiller Eşbaşkanı Claudia Roth, kendisinin Papa’nın Federal Meclis’te yapacağı konuşmasını izleyeceğini belirtirken, katılmak istemeyen milletvekillerinin bu tutumuna da saygı duyulmasını istedi.







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