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Dünya

Papa Almanya'da BERLİN (A.A)

22 Eylül 2011 15:11

-Papa Almanya'da BERLİN (A.A) - 22.09.2011 - Papa 16. Benediktus resmi bir ziyaret için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. İtalyan hava yolu şirketi Alitalia'ya ait bir uçakla Berlin'e gelen Papa, Berlin-Tegel havaalanının askeri kısmında Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve eşi Bettina Wulff, Başbakan Angela Merkel, bakanlar ve birçok din adamı tarafından, askeri törenle ve 21 pare top atışıyla karşılandı. Merkel, Papa'ya kabinesini ve bazı çalışma arkadaşlarını tanıttı. Papa, daha sonra havaalanında Wulff ve Merkel ile bir görüşme yaptı. Papa, daha sonra Cumhurbaşkanı Wulff ile görüşmek üzere, cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayına geçecek ve burada da resmi törenle karşılanacak. Berlin'de bugün Başbakan Merkel ile de görüşecek olan Papa, daha sonra Federal Meclis'te bir konuşma yapacak. Meclisin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 100 milletvekili Papa'nın mecliste yapacağı konuşmayı izlemeyecek. Asıl adı Joseph Ratzinger olan Papa 16. Benediktus, memleketi olan Almanya'yı ilk kez resmi olarak ziyaret ediyor.

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