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Dünya

Papa Alman mizah dergisinin satışını yasakladı

Vatikan, Alman mizah dergisi 'Titanic'in satışını mahkeme kararıyla durdurdu

12 Temmuz 2012 15:56

Papa, Alman mizah dergisi 'Titanic'in satışını yasaklattı. Dergi yetkilileri, karara itiraz edecek

Vatikan, ön ve arka kapağında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un üzerinde oynanmış fotoğrafını kullanan Alman mizah dergisi 'Titanic'in satışını mahkeme kararıyla durdurdu.

Vatikan, fotoğrafın, Papa'nın şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle Hamburg eyalet mahkemesine başvurdu. Mahkeme de fotoğrafın yayımlanmasını yasakladı.
Derginin genel yayın yönetmeni Leo Fischer, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Dergi, Papa'nın özel yazışmalarının basına sızmasını konu etmiş, 16. Benediktus'un geleneksel kıyafetinin ön kısmında sarı, arka kısmında kahverengi bir leke görülen fotoğraf yayımlamıştı.

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