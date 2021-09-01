Papa, ABD'nin Afganistan politikasını eleştirirken yanlışlıkla Merkel diye Putin'in sözlerine atıfta bulundu

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco, ABD'nin Afganistan'a 20 yıl süren müdahalesini eleştirirken farkında olmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerine atıfta bulundu.

İspanyol radyosu COPE'a uzun bir söyleşi veren Papa'ya ABD ve müttefiklerinin 20 yıl süren müdahalesi soruldu ve ülkedeki mevcut durum soruldu.

Birine atıfta bulunacağını ancak sözü İspanyolcaya çeviremeyeceğini söyleyen Papa, İngilizce olarak, "Dışarıdan müdahale edip başka ülkelere demokrasi inşa etme, insanların geleneklerini yok sayma gibi sorumsuz politikalara son vermek gerekiyor" dedi.

Papa, Almanya lideri Angela Merkel'e atfettiği bu sözleri "bilgelik dolu" bulduğunu söylese de, The Guardian gazetesi bu sözlerin aslında Vladimir Putin'e ait olduğuna dikkat çekti.

Putin bu sözleri, Merkel'in Moskova ziyareti sırasında gerçekleştirdikleri basın toplantısında söylemişti.