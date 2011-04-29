-PAPA 2. JEAN PAUL'UN CENAZESİ ÇIKARILDI VATİKAN (A.A) - 29.04.2011 - Papa 2. Jean Paul'ün cenazesi, müteveffa Papa'nın azizlik mertebesinin bir evvelki aşaması olan "kutsal" ilan edilmesi öncesinde bulunduğu yerden çıkarıldı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, cenazenin St. Peter Bazilikası'nda bulunduğu yeraltındaki odadan çıkarıldığı belirtildi. Ahşap tabut, bazilikanın ana mihrabının önüne yerleştirilecek, pazar günü yapılacak kutsallık ilanı ayininden sonra da bulunduğu yerde ziyarete açılacak. Cenaze daha sonra başka bir yeraltı odasına nakledilecek. Vatikan müteveffa Papayı kutsal ilan etmeye hazırlanırken, onbinlerce kişi bu önemli olay için Roma'ya akın etmeye başladı. Törene en az 16 devlet başkanıyla 87 resmi heyet katılacak. Katoliklikte kutsallık, azizlik aşamasına da uzanabilecek yoldaki ilk merhaleyi simgeliyor. Vatikan'ın bir kişiye kutsallık unvanı vermesi, Katoliklerin dualarında söz konusu kişiden şefaat dileme ve Tanrı'ya onun aracılığıyla yakarma hakkına dini onay anlamına geliyor.