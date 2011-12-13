-Papa 16. Benediktus, Meksika ve Küba'ya gitme niyetinde VATİKAN (A.A) - 13.12.2011 - Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, bu yıl 8 Nisan'da kutlanacak Paskalya Bayramı öncesinde Meksika ve Küba'ya resmi seyahatte bulunma niyetinin olduğunu bildirdi. ''Paskalya'dan önce Meksika ve Küba'ya gitmeye niyetim var'' diyen Papa, uzun ve önemli bir seyahate çıkacağını onaylayarak, Orta Amerika turu için 23 -28 Mart tarihleri üzerinde çalışıldığını aktardı. Latin Amerika için gelişimin artırılması konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Papa 16. Benediktus, Güney Amerika'da, yoksulluğun, cehaletin, şiddetin, suçun, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasbın önlenmesi arzusunu dile getirdi.