T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa 16. Benediktus, Meksika ve Küba'ya gitme niyetinde   VATİKAN (A.A) 

13 Aralık 2011 02:28

-Papa 16. Benediktus, Meksika ve Küba'ya gitme niyetinde   VATİKAN (A.A) - 13.12.2011 - Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, bu yıl 8 Nisan'da kutlanacak Paskalya Bayramı öncesinde Meksika ve Küba'ya resmi seyahatte bulunma niyetinin olduğunu bildirdi. ''Paskalya'dan önce Meksika ve Küba'ya gitmeye niyetim var'' diyen Papa, uzun ve önemli bir seyahate çıkacağını onaylayarak, Orta Amerika turu için 23 -28 Mart tarihleri üzerinde çalışıldığını aktardı.  Latin Amerika için gelişimin artırılması konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Papa 16. Benediktus, Güney Amerika'da, yoksulluğun, cehaletin, şiddetin, suçun, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasbın önlenmesi arzusunu dile getirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24