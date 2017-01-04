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Spor

PAOK'a resti çekti, Galatasaray'a geliyor

Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen Garry Rodrigues için sarı-kırmızılılar 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı

04 Ocak 2017 11:16

Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve izleme ekibinin tam not verdiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues Galatasaray forması giymeye çok yakın.

Bugün Yunanistan’da Galatasaray temsilcileri ile bir araya gelecek olan PAOK yöneticilerine Garry Rodrigues son kez açık ve net konuşarak transferin yolunu açtı.

Hollanda pasaportu bulunan Yeşil Burun Adaları kökenli oyuncu kulübüne, “Beni artık bırakın. Galatasaray’a gideceğim. Galatasaray’ın teklifini kabul ettim” diyerek tavrını belli etti.

 

5 milyon Euro'ya serbest kalıyor

 

Sözleşmesinde sezon sonunda 5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan Garry Rodrigues için PAOK kulübü, oyuncunun gitme isteği yüzünden Galatasaray’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Galatasaray ise, bugün Yunanistan’da yapılacak olan toplantı öncesi teklifini 2.5 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya çıkardı.

Bu artış sonrası Rodrigues’in Galatasaraylı olmasına kesin gözle bakılmaya başlandı.

Sarı kırmızılılar, oyuncu ile ise, 1.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında el sıkıştı. Hafta içinde Garry Rodrigues’in Galatasaray’a resmi imzayı atıp Antalya kampında yeni takımına katılması bekleniyor.

Rodrigues, bu sezon PAOK forması ile Yunanistan’da 12 maçta 3 gol ve 5 asiste imza attı.

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