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Spor

PAOK BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİNDEN PATRİKHANE ZİYARETİ İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 16:52

-PAOK BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİNDEN PATRİKHANE ZİYARETİ İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Fenerbahçe ile bu akşam yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için İstanbul'da bulunan Yunan temsilcisi PAOK'un kulüp başkanı Theodoros Zagorakis ile yöneticiler, Fener Rum Patrikhanesi ile Beyoğluspor Kulübü'nü ziyaret etti. İlk olarak Fener Rum Patrikhanesi'ne gelen PAOK kulübünün yöneticileri, burayı gezdikten sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ikon ve futbolcuların imzaladığı futbol topu hediye ettiler. Ardından Taksim'deki Beyoğluspor Kulübü'ne gelen Yunan takımının yöneticileri, binayı gezdi. İstanbullu Rumlar tarafından kurulan Beyoğluspor Kulübü'nün Başkanı Taki Koçias, Zagorakis'e Beyoğluspor'un flamasını takdim etti. Ziyaret sırasında İstanbullu Rumlar, Zagorakis'e, PAOK ile aynı renkleri taşıyan Beşiktaş'ın atkısını verdi. 

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