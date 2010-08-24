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Spor

PAOK ANTRENMAN YAPTI İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 23:54

-PAOK ANTRENMAN YAPTI İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan PAOK, İstanbul'da çalıştı. Yunan takımı, 26 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçı için öğleyin geldiği İstanbul'da akşam saatlerinde antrenman yaptı. Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman sırasında stat dışında güvenlik önlemleri alındı. PAOK, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Pavlos Dermitzakis, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe, Selanik'te 1-0 yenildiği maçın rövanşında perşembe günü saat 21.45'te PAOK ile karşı karşıya gelecek. 

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