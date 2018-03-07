T24 LogoT24 Logo
Spor

PAOK - Pınar Karşıyaka maçından notlar

Ergin KARATAŞ / SELANİK, (DHA) Pınar Karşıyaka kafilesi, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçtan önce Selanik'te geniş güvenlik önlemleri arasında kamp yaptı

07 Mart 2018 01:03

Ergin KARATAŞ / SELANİK, (DHA)

Pınar Karşıyaka kafilesi, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçtan önce Selanik\'te geniş güvenlik önlemleri arasında kamp yaptı. Yunan polisi hem Kaf-Kaf\'ın otelinde hem de antrenman yaparken PAOK Sports Arena\'nın içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Salonda antrenmanlar ve maçtan önce özel eğitimli köpekler eşliğinde patlayıcı araması yapıldı. Yeşil-kırmızılı kafile otelden çıkarken otel çevresinde toplanan yaklaşık 30 kişilik bir grubu motosikletli polisler dağıtıp uzaklaştırdı. Maça polis eskortu eşliğinde gelen kafile, kırmızı ışıklarda durdurulmadan salona ulaştırıldı.
Karşıyaka\'yı zorlu deplasmanda 50 civarında taraftarı yalnız bırakmadı. Yunanistan\'a özel araçlarıyla gelen taraftarlardan bir kısmına dün akşam saldırı girişiminde bulunuldu. Taraftarların yemek yediği restoranın camlarını yumruklayan kimliği belirsiz bir grup, Karşıyakalılara ait 2 arabanın lastiklerini kesici ve delici aletlerle patlattı.
Yeşil-kırmızılı basketbolcular, maçtan bir gün önce takımın isim sponsoru Yaşar Holding\'in maaşlarını yatırmasıyla moral buldu. Holding, basketbolcular, teknik heyet ve takım çalışanlarına şubat ayı içindeki maaşlarını ödeyerek moral takviyesi yaptı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, takımın yanında Yunanistan\'a gelip maçı taraftarlarla birlikte izledi.
PAOK taraftarları maça fazla ilgi göstermedi. 8 bin 500 kapasiteli PAOK Sports Arena\'da büyük boşluklar vardı. Takımlarını ateşli bir şekilde destekleyen ev sahibi ekip taraftarları bazı bölümlerde ülkemize yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞSELANİK DHA Pınar KarşıyakaFIBALigiSelanikYunanKafKafPAOK Sports ArenaSalondaYeşilkırmızılıMaçaKarşıyakaYunanistanTaraftarlarınKarşıyakalılaraYaşar HoldingHoldingKarşıyaka Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24