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Spor
Deutsche Welle

Panzerlerin hazırlık kampı eksik başladı

Alman milli takımının Dünya Kupası hazırlık kampı Güney Tirol bölgesinde başladı. Lahm ve Neuer’in sakatlıkları nedeniyle henüz katılmadığı kamp sonunda Brezilya 2014’ün nihai kadrosu belirlenecek.

22 Mayıs 2014 20:51


Alman milli takımının İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki FIFA Dünya Futbol Şampiyonası hazırlık kampı iki önemli eksikle başladı. Borussia Dortmund ile oynanan Federasyon Kupası finalinde ayak bileğinden sakatlanan Bayern Münih’in ve milli takımın kaptanı Philipp Lahm’ın en erken cuma günü (23 Mayıs) kampa katılması bekleniyor. Yine Dortmund ile oynanan kupa maçında omzundan sakatlanan as kaleci Manuel Neuer’in durumu ise belirsiz.

İki yıldız futbolcunun aday kadrodan çıkarılıp çıkarılmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bild gazetesine konuşan kaptan Philipp Lahm, “Bu birkaç gün ara vereceğim anlamına geliyor. Ancak Dünya Kupası’na kadar eski formuma kavuşacağım” dedi.

27 kişilik aday kadroda yer alan futbolcuların tamamının en erken önümüzdeki hafta kampta olması bekleniyor. Sakatlıktan yeni kurtulan orta sahanın önemli ismi Sami Khedira, 12 Haziran’da başlayacak turnuvaya kadar form tutmaya çalışıyor. Real Madridli futbolcunun cumartesi akşamı Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçına da yedek başlaması bekleniyor.

Milli takım gözlerden uzak çalışıyor

Kampın ilk günü taraftarlar takımlarını pek fazla göremedi. Alman milli takımının kamp yaptığı otelin bir kilometrelik çevresi kapatıldı. Beş yıldızlı otel sıkı bir şekilde korunuyor.

Alman milliler Dünya Kupası’na hazırlanmak için üçüncü kez Güney Tirol bölgesini seçti. Almanya şampiyon olduğu 1990’da İtalya’da yapılan şampiyona ve üçüncülük aldığı dört yıl önce Güney Afrika organize edilen turnuva öncesi kamp için yine aynı bölgeyi tercih etmişti. 31 Mayıs'a kadar sürecek olan kampın ardından Alman milliler 1 Haziran'da Kamerun ile Mönchengladbach'da bir hazırlık maçı oynayacak.

Teknik direktör Joachim Löw, 2 Haziran'a kadar Brezilya'daki turnuvaya katılacak 23 kişilik nihai kadroyu belirleyecek. 6 Haziran'da Ermenistan ile yapılacak yardım maçının ardından Alman milliler 7 Haziran'da Brezilya'ya uçacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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