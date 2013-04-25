Panzerler 'dört' dörtlük

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, Real Madrid'i 4-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund evinde Real Madrid ile karşılaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Alman ekibi 4-1'lik skorla kazandı ve dev rakibine büyük bir şok yaşatarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 8, 50, 55. ve 66. dakikada penaltıdan Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski kaydetti. Real Madrid'in tek golünü ise 43. dakikada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti.

İlk dakikadan itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Borussia Dortmund'a karşın, Real Madrid tehlike yaratacak pozisyonları yakalayamadı. Taraftarının desteğini arkasına alan Alman ekibi, özellikle 2. yarıda skora giden oyunu ile günü Santiago Bernabeu'da oynanacak rövanş maçı öncesinde finale yükselebilmek adına büyük bir adım attı.

Çeyrek finalde Galatasaray'ı 3-0 ve 3-2'lik skorlarla eleyerek yarı finale gelen İspanyol ekibinin finale yükselebilmesi için evinde en az 4 farklı bir galibiyet alması gerekecek.