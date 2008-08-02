Pantalon paçaları uçuşacak

2008 moda trendlerinde pantolonlarda geniş paçalar dikkat çekiyor. Skinny jeanler bir kaç sezondur çok moda
fakat 2008 yaz modasında D&G, Prada, Chanel v.b gibi dünyaca ünlü markalar pantolon koleksiyonlarında geniş paça ve yüksel bel pantolonlara yer veriyorlar. 2007 2008 kış sezonunda da bol
pantalon modası vardı ama skinny jeanler bol pantolonları geride bıraktı diyebiliriz. Bence skinny jeanler yine gündemini koruyacaktır. Bu arada hem modayı takip ederim hemde skinny jeanden vazgeçmem diyenler için geniş paça skinny jean alternatifleri var.