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Yaşam

Pantalon paçaları uçuşacak

D&G, Prada, Chanel v.b gibi dünyaca ünlü markalar pantolon koleksiyonlarında geniş paça ve yüksel bel pantolonlara yer veriyorlar.

02 Ağustos 2008 03:00

2008 moda trendlerinde pantolonlarda geniş paçalar dikkat çekiyor. Skinny jeanler bir kaç sezondur çok moda fakat 2008 yaz modasında D&G, Prada, Chanel  v.b gibi dünyaca ünlü markalar pantolon koleksiyonlarında geniş paça ve yüksel bel pantolonlara  yer veriyorlar. 2007 2008 kış sezonunda da bol pantalon modası vardı ama skinny jeanler bol pantolonları geride bıraktı diyebiliriz. Bence skinny jeanler yine gündemini koruyacaktır. Bu arada hem modayı takip ederim hemde skinny jeanden vazgeçmem diyenler için geniş paça skinny jean alternatifleri var.

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