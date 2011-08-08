Pansiyon odasında kelepçeli işkence

T24 - Eşini kelepçeleyen ve boşanması halinde tazminat ödeyeceğine dair boş kağıt imzalatan E.E., tuz ruhu dökmekle tehdit etti.



Milliyet'in haberine göre, Tekirdağ’da oturan işsiz E.E., geçen yıl 2 kez evlenerek boşanan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Ş.E. ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, 25 Aralık 2010 tarihinde evlendi ve önceki evliliklerinden 4 çocuğu olan E.E.’ye ait Ertuğrul Mahallesi’ndeki evde yaşamaya başladı.



İkiz çocukları olan Ş.E., eşi E.E.’nin evlerine gelen misafirlerin ehliyet, nüfus cüzdanı gibi özel eşyalarını çantalarından çaldığını fark ederek neden hırsızlık yaptığını sordu. E.E. bunun üzerine sinirlenerek eşi Ş.E.’yi dövdü. Ş.E. dayak yiyince 2 çocuğunu da alarak İstanbul’da oturan babasının yanına yerleşti.



Tekirdağ’da kalan E.E., evi terk eden eşi Ş.E.’nin Malkara’da bir çiftlikte yeni işe girdiğini öğrendi. Bunun üzerine eşini bularak bir daha dövmeyeceğini söyleyince ikna olan Ş.E. geçen hafta yeniden Tekirdağ’a döndü. Eşiyle birlikte Kumbağ’da tatile giden E.E. ile Ş.E. arasında ikinci gün hırsızlık tartışması nedeniyle yeniden kavga çıktı. E.E., kendisinden boşanmak istediğini söyleyen Ş.E.’yi döverken, plastik kelepçelerle genç kadını ellerinden ve ayaklarından yatağa bağladı.





Senet imzalattı



Ş.E. kurtulmak istediği sırada kapağı açık olan şişeden Ş.E.’nin üzerine tuz ruhu damladı. Bunu su ve havlu ile temizleyen E.E. bir elini çözdüğü eşine boğazına dayadığı bıçak zoru ile önceden hazırladığı senet ve tazminat ödeyeceğine dair yazıyı imzalattı. Bir gün boyunca yatakta plastik kelepçelerle bağlı kalan genç kadın rahatsızlanınca korkan E.E., eşini hava alması için pansiyon yakınındaki çay bahçesine götürdü.





2 yıllık cezası nedeniyle aranıyordu



Ş.E., eşinin yanında olmadığı sırada jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çay bahçesine gelen jandarma ekipleri, E.E.’yi gözaltına aldı. Tartıştığı eşini dövmediğini öne süren E.E., jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği Tekirdağ Adliyesi’nde ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve yağma’ suçlarından tutuklandı. E.E.’nin bir süreden bu yana ’Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet ve hırsızlık’ suçlarından 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.





