Pankreas kanseri tedavisinde gelişme

Bugüne kadar ilerlemiş böbrek kanserinin tedavisinde kullanılan "sunitinib maleat" etken maddeli ilaç, pankreas kanserli hastalar üzerinde de olumlu yanıt verdi.



The Wall Street Journal gazetesinin yanı sıra, sağlık alanında yayın yapan çok sayıda internet sitesinde yer alan haberlerde, yapılan faz-3 çalışmalarında söz konusu ilacın nöroendokrin tipi pankreas kanserinin tedavisinde "anlamlı faydalar sağladığının belirlendiği" bildirildi.



İlacın üreticisi firmanın klinik araştırmalar ve medikal gelişmeler başkanı Mace Rothenberg, 2006 yılından beri ilerlemiş böbrek kanserinin tedavisinde kullanılan ürünün, pankreas kanserli hastaları için de büyük bir umut olabileceğini ifade ederek, ilacın meme, akciğer, prostat ve kolorektal kanserler dahil, bir çok kanser türü için potansiyel bir tedavi olarak, tek başına ve diğer ilaçlarla kombinasyon halinde incelenmesine devam edildiğini bildirdi.



Pankreas kanseri nedir?



Daha çok 65 yaş üstünde ve erkeklerde görülen pankreas kanseri, ölümcül kanserler arasında 4. sırada yer alıyor.



Sigara, şeker hastalığı, alkole bağlı kronik pankreatit, herediter pankreatit, ailede veya kişinin geçmişinde bazı kolon polip tipleri, ailede kolon veya pankreas kanseri bulunması, yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkan hastalık, iştahsızlık, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, üst karında hissedilen ve bazen sırta vurabilen ağrı, bulantı, depresyon, halsizlik, çabuk yorulma, göz aklarında sararma, idrarda koyulaşma ve dışkı renginde açılma gibi belirtiler gösteriyor.



Bilgisayar devi Apple'ın kurucusu ve Genel Müdürü Steve Jobs da 2004 yılından beri pankreas kanserinin söz konusu türü ile mücadele ediyor.



Aşırı kilo kaybı nedeniyle dünya basınının dikkatlerini üzerine çeken Jobs, kısa bir süre önce hastalığı nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı.



(AA)

