Pankarttan korktu

Başbakan Erdoğan, Lefkoşa’daki tören alanında "Egemenlikten vazgeçmeyiz" diyen bir grup tarafından protesto edildi. Erdoğan aynı grup tarafından taşınan ’Türkiyem, AB yolunda KKTC adağınız mı?’ yazılı pankarta tepki göstererek, korumalarından müdahale etmesini istedi. Korumalar, pankartları imha etti.



BAŞBAKAN Erdoğan, dün 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekátı’nın 34. yıl kutlamalarına katıldı. Erdoğan’a, geziye katılan bakanların yanısıra, eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan da protokol tribününde eşlik etti. Başbakan Erdoğan, resmi geçit töreninde ’egemenlik’ protestosuna uğradı. Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan bir grup Kıbrıslı Türk, Başbakan Erdoğan’ın başkent Lefkoşa’daki tören alanına gelmesiyle "Egemenlikten vazgeçmeyiz" diye slogan atmaya başladı. Egemenlik protestosuna, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın bir süre önce Rum lider Dimitris Hristofyas’la, Kıbrıs sorununun ’Tek egemenlik ve tek vatandaşlık’ ilkesinde çözülmesi konusunda anlaşması ve Erdoğan’ın da önceki gün Talat’ı desteklediklerini açıklaması neden oldu. Erdoğan, aynı grup tarafından açılan ’Türkiyem, AB yolunda KKTC adağınız mı?’ yazılı dövize de tepki gösterdi ve korumalarına müdahale etmesini istedi. Erdoğan’ın korumaları, "Egemenlikten vazgeçmeyiz" diye slogan atan gruba müdahale etti ve ellerindeki ’Türkiyem AB yolunda, KKTC adağınız mı?’ yazılı pankartları toplayarak imha etti.



20 Temmuz bayram



Egemenlik sloganları üzerine Başbakan Erdoğan, normal konuşma metninin dışına çıkarak, 20 Temmuz’un bayram olduğunu ve siyaset karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Geçit töreni öncesinde bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



Kaderini değiştirdi Buradan, bütün dünyaya bir kez daha ilan etmek istiyorum. 1974 Barış Harekátı, Kıbrıs Türkü’nün soykırıma uğramasını engellemiştir. Barış Harekátı, toplu mezarlarda ağıt yakan Kıbrıs Türkü’nün kaderini değiştirmiştir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası hukuk ve anlaşmalara dayanarak gerçekleştirdiği Barış Harekátı, Kıbrıs Türk Halkını özgürlük, güvenlik ve refaha kavuşturmuştur.



Azınlık olunamaz Şunu bir kez daha, altını çizerek ifade etmek istiyorum: Kimse, ama hiç kimse, Kıbrıs Türk halkının kendi yönetiminden, eşit statü ve eşit ortaklıktan vazgeçmesini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin. Kapsamlı çözüm Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin kurucu ve eşit olarak yer alacağı yeni bir ortaklıkla mümkün olacaktır. Bu yeni ortaklık iki kesimlilik, siyasi eşitlik ve Türkiye’nin etkin garantörlüğü gibi vazgeçilemeyecek ilkeler üzerine inşa edilecektir. Kıbrıs sorunuyla Türkiye’nin AB üyeliği arasında herhangi bir bağlantı kurulması doğru değildir. Kıbrıs sorunu Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecine karşı kullanılmamalıdır.



Burada siyaset olmaz Burada siyaset olmaz. İçinde bulunduğumuz dönemde, milli davamız olan Kıbrıs meselesinde birlik ve beraberliğimizi kararlılıkla muhafaza etmemiz gerekiyor.



Talat: Eşit egemenlik



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da konuşmasının büyük bir bölümünü ’Tek egemenlik ve tek vatandaşlık’ konusuna ayırdı ve Rumlarla egemenliğin eşit olacağını, Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Bu arada Kıbrıs Rum yönetimi de Erdoğan’ın KKTC ziyaretini protesto etti. Rum Dışişleri Bakanı Markus Kipriyanu, Erdoğan’ın ziyaretini ’yasadışı’ olarak niteledi ve BM ile AB’ye şikayet ettiklerini açıkladı.



Gül’ü de geçen yıl protesto etmişti



PROTESTO sırasında ’adak’ pankartını taşıyan protestocunun Seyyan Uzunoğlu olduğu anlaşıldı. Seyyan Uzunoğlu, geçen yıl Dışişleri Bakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. KKTC’de yayınlanan milliyetçi Volkan gazetesinin köşe yazarı ve KKTC’yi Yaşatma Derneği’nin üyesi Seyyan Uzunoğlu, geçen yıl 12 Nisan’da adayı ziyaret eden Gül’e "Annan planı referandumundan sonra ’tüm dünyada KKTC’yi tanıtacağım, bunun için seferber olacağım’ demiştiniz. KKTC’yi tanıtmadan hiçbir anlaşma yapamazsınız, boşuna uğraşıyorsunuz’ diye bağırmış ve gerginlik çıkmasına neden olmuştu.



Çok sıkı koruma



BAŞBAKAN Erdoğan için Kıbrıs’ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Korumalar, Başbakan’la beraber eşi Emine Erdoğan’ın da çevresinde etten duvar ördüler. Törenden ayrılırken, vatandaşlar yol boyunca Erdoğanlar’a sevgi gösterisinde bulunurken, Başbakan da eliyle herkesi selamladı.

