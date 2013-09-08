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Pankartlı eylemciler: 'ODTÜ yurtlarında fuhuş oluyor' iftirasına karşı eylem yaptık

Pankartlı eylemi gerçekleştiren Özcan: Benim yaşam alanıma dil uzattığı için dayanamayıp tepki gösterdim

08 Eylül 2013 13:00

ODTÜ'de türbanlı öğrencilerin özel yurtlara öğrenci kayıdı almalarına karşı protesto gerçekleştiren Felsefe Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi İlknur Özcan, açıklamada bulunurak  “ODTÜ ‘türban’ ve inanç özgürlüğünü savunan ilk üniversitedir. Türbanlının da özgürlüğünü biz savunduk. Tepkim türbana değil türbanlı arkadaşın, ‘ODTÜ yurtlarında fuhuş oluyor, çocuk düşüren kızlar var’ diye karalama ve iftirasınaydı" dedi.

Özcan olay hakkında "Öğrenci velileri şahit. Veliler de alkışlayarak beni desteklediler. ODTÜ’de çok sayıda türbanlı öğrenci var. Onlarla hiçbir sorunumuz yok. Arkadaşlıklarımız var, paylaşımlarımız var. Ben ODTÜ’de yurtta kalıyorum. Benim yaşam alanıma dil uzattığı için dayanamayıp tepki gösterdim. Benim yaşam alanıma müdahale etti. Yurtlarda kalan tüm kızlara ve bana iftira attı. Buna tepki gösterdim, türbana değil. Paylaşılan videonun başı ve sonu kesilmiş. Türbanlı mağdur biz saldırgan gösteriliyoruz. Böyle bir durum yok. Türbanlı kişiye tepki gösterdiğimde birçok türbanlı öğrenci velisi de oradaydı. Öyle olsaydı o türbanlı velileri de bana tepki gösterirlerdi. Tam tersine onlar bile bana hak verdiler” dedi.

 

Türbanlı B.Ş.: Tahammül edemiyorlar

 

Hürriyet gazetesinden Fevzi Koyun'un haberine göre, ODTÜ’deki olayın kahramanlarından olan ve isminin yazılmasını istemeyen B.Ş. şöyle konuştu: “Kimseyi karalamadık, tepkileri başörtümüzeydi. ‘ODTÜ’de gerici ve yobaz istemiyoruz’ diye tepki gösterdiler. Oradan ayrılmasaydık saldırılar sürecekti. Fizik saldırı bile olabilirdi. Bütün yurtlar öğrenci kaydetmek için çalışıyordu. Bizim de yaptığımız öğrencileri yurtlarımıza yönlendirmek. Yurtlarımızın özelliklerini anlattık. Ne dinden bahsettik, ne karalama yaptık ne de iftira attık. Özgürlükten bahseden bu arkadaşlar başörtümüze tahammül edemiyorlar.”

 

Polise şikayet ettiler

 

Protestoya maruz kalanlardan H.K. ve N.C. dün polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Polisin, görüntülerden olaya karıştıkları tespit ettiği 4’ü ODTÜ öğrencisi 8 kişiyi ifadeye çağıracağı belirtildi.

 

Yurtlarını teklif ettiler

 

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bu yıl kazanan Ezgi Egesel de cemaatin öğrenci kapmak için her türlü iftiraya başvurduğunu belirterek, “Bana da ODTÜ’deki yurtları karalayıp kendi yurtlarında kalmamı teklif ettiler. ‘Biz çok güçlüyüz, her yere uzanıyoruz’ diyerek yurtlarında kalmamı istediler” dedi.

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