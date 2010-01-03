'Panik odası' kurtardı!

T24 - Hz. Muhammed’i başında bir bomba ile çizdiği için Müslümanları ayağa kaldıran ve ölüm tehditleri yüzünden 5 yıldır polis korumasında bilinmeyen bir evde yaşayan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, ölümden döndü. Karikatürist, baltalı bir saldırganın suikast girişiminden evine özel olarak yaptırdığı ’panik odasına’ kaçarak kurtuldu.



Vatan gazetesinin haberine göre Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, 2005 yılında Hz. Muhammed’i başında bombayla resmettiği karikatürlerinin Jyllands-Posten gazetesinde yayımlanmasının ardından İslam dünyasını karıştırmıştı. Aldığı ölüm tehditleri yüzünden 5 yıldır polis koruması altında olan ve gizli bir evde yaşayan 74 yaşındaki Kurt Westergaard, bir suikast girişiminden kılpayı kurtuldu. Başkent Kopenhag’a 200 kilometre uzaklıkta olan Aarhus kentinde yaşanan olayda 28 yaşındaki Somalili bir saldırgan, karikatüristin evine bir elinde balta, diğer elinde bıçakla girmeye çalıştı. Evin giriş kapısının camının kırıldığını duyan Westergaard, 5 yaşındaki torununu da yanına alarak banyonun bir bölümüne yapılan ‘panik odası’na gizlendi. Daha sonra da zaten kendisini koruyan polisleri çağıran alarm düğmesine bastı.



Saldırgan vurularak yakalandı



Danimarka İstihbarat Teşkilatı birimleri, iki dakika içinde karikatüristin bulunduğu eve geldi. Bahçede sıkıştırılan saldırgan güvenlik güçleri tarafından dizinden ve elinden vurularak yakalandı. İsmi açıklanmayan saldırganın Somali’deki aşırı dinci Eşşaab örgütü ve El Kaide’nin Afrika liderleriyle yakın ilişkisi olduğu açıklandı. Danimarka İstihbarat Servisi’nin Başkanı Jacob Scharf, saldırının, ‘terör bağlantılı’ olduğunu söyledi.



‘İntikam ve kan’ diye bağırdı



Danimarka’da oturma izni bulunan saldırganın bozuk aksanıyla evin içinde ‘intikam’ ve ‘kan’ diye bağırdığı belirtildi. Panik odasının Danimarka İstihbarat Servisi’nin isteği üzerine eve inşa edildiği ortaya çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastanede tedavi edilen saldırgan öğleden sonra mahkemeye çıkartıldı. Savcı saldırganı Westergaard ve bir polisi öldürme girişimi yüzünden iki kez cinayete teşebbüsle suçladı. Polis tarafından güvenli bir yere nakledilen Westergaard, “Torunum sesleri duydu ve hemen panik odasına kaçtık. Çok korkutucuydu ve bize çok yakındı. Ama kurtulduk” dedi. Ilımlı görüşe sahip Danimarka Müslümanlar Birliği, saldırıyı kınayarak, “Müslümanlar bu tür aşırı eylemlerden kendilerini uzak tutmalıdır” çağrısında bulundu.



Gösterilerde 100 kişi ölmüştü



Aralarında Westergaard’ın da bulunduğu Danimarkalı karikatüristlerin Hz. Muhammed’e hakaret içeren 12 karikatürü, ilk kez 2005’te Jyylands Posten gazetesinde yayımlanmıştı. Daha sonra karikatürlerin başka ülkelerde de yayımlanması İslam dünyasında protesto gösterilerine yol açmıştı. Bütün Müslüman ülkeler ve Almanya, Fransa, ve İngiltere gibi Müslüman nüfusun bulunduğu ülkelerde yapılan gösterilerde, Danimarka protesto edilmiş, elçiliklerine siyah çelenk bırakılmıştı. Afrika ve Asya’da düzenlenen gösterilerde 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Birçok aşırı dinci lider, en tartışmalı karikatürü çizen Westergaard’a ölüm fetvası vermişti. Danimarka istihbaratı geçen yıl da Westergaard’ı öldürmeye çalışan iki Tunusluyu tutuklamıştı.



Kurşun geçirmez bombaya dayanıklı



Sığınaklardan esinlenerek yapılan panik odaları, evlerde ve işyerlerinde olası bir saldırı amacıyla kullanılıyor. Saklanacak kişilerin sayısına göre küçük bir kafes veya daha geniş olarak inşa edilebiliyor. Çabuk ulaşım imkanı sağlanması için gizli girişler tercih edilmiyor. Bu odaların dışarı ile telekomünikasyon bağlantısı oluyor. Özellikle bir sorun anında direkt olarak polisle irtibata geçilebiliyor. Kurşun geçirmez ve bombalara karşı da dayanıklı olan panik odaları çelik, kevlar ya da kurşun geçirmez fiberglastan yapılıyor. Kimi odalar ayrıca bağımsız bir havalandırma sistemi ve gıda ile ilkyardım dolapları da bulunabiliyor.



Filmi de yapıldı



Panik odası, çok izlenen bir filme de konu olmuştu. Yönetmenliğini David Fincher’ın yaptığı ve başrollerini Oscar’lı aktris Jodie Foster ile Forest Whitaker’ın paylaştığı 2002 yapımı filmde, kızıyla 4 katlı bir evde yaşayan, kocasından boşanmış orta yaşlı bir kadının bir saldırgandan, evde sığınak olarak yapılmış panik odasına kaçarak kurtulması anlatılıyor.



‘Saldırgandan son anda kaçtım, kapıyı açamayınca öfkeden çıldırdı!’



2 dakikada tam 22 kez alarma bastı!



Saldırganı vurarak durdurabilen polis, Westergaard’ı da panik odasından alarak güvenli bir yere götürdü. Danimarkalı karikatürist, saldırgandan sığınıp kaçtığı panik odasında bulunan ve polis merkeziyle doğrudan bağlantılı olan alarma defalarca basmış. Yaşadıklarını Jyllands-Posten gazetesine anlatan Karikatürist, “Saldırganın az daha beni yakalayacaktı. Onu durdurma konusunda hiç bir şansım olmadığını biliyordum. Sesleri duyduğum gibi panik odasına kaçtım. Odanın kapısını açmaya çalıştı ama başaramadı. Duvarın diğer tarafında bağrışlarını dinledim. Korkunçtu... Bana çok yaklaşmıştı. 2 dakika içinde tam 22 kez alarma bastım” dedi.



7 bin militanı var



Eşşaab nedir?



Somali’de başkent Mogadişu dahil ülkenin bir çok kesimini kontrolü altında tutan Eşşaab, ‘gençlik hareketi’ anlamına geliyor ve El Kaide ile sıkı ilişkileri bulunuyor. Örgütün bilinen militan sayısının 2006 verilerine göre 7 bin kadar olduğu sanılıyor. Ancak bu rakamın daha fazla arttığı belirtiliyor. Örgütün liderliğini Muhtar Ali Zübeyir yürütüyor. Hasan Hüseyin de Eşşaab hareketinin ruhani lideri. Örgüt sadece Somalili üyelerden oluşmuyor. Libya, İran, Mısır ve diğer Arap ülkelerinden lider ve militan kadrosu bulunuyor. El Kaide ile bağlantısı var ama bu örgütün kullandığı intihar saldırılarını kullanmıyor. Somali genelinde şeriat kanunlarını uygulamaya çalışıyor. Kadınlara sutyen giymesini bile yasaklayan örgüt, zina yapan bir genç kızı futbol stadında taşlayarak infaz etmişti. Eşşaab militanları daha bir kaç gün önce 10 yaşındaki çocukların eline silah vererek “Allah düşmanlarını öldürme” yemini ettirmişti.

